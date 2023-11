Luis Caputo será ministro de Economía y Patricia Bullrich asumirá en Seguridad

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El especialista financiero Luis Caputo será el ministro de Economía a partir del 10 de diciembre próximo, cuando asuma el presidente electo, Javier Milei.

Además, trascendió que Demian Reidel ocupará el cargo de presidente del Banco Central.

Así lo confirmaron fuentes de la oficina del presidente electo, luego de un encuentro mantenido por Nicolás Posse -el futuro jefe de Gabinete- con Caputo y Reidel.

Caputo ocupó los cargos de secretario Finanzas y titular del Banco Central en el gobierno de Mauricio Macri.

Según trascendió, Caputo convenció a Milei tras presentarle una propuesta alternativa a la dolarización, lo que llevó al economista Emilio Ocampo a correrse de la candidatura para presidir el Banco Central.

De esta forma, el proyecto de dolarización, que fue el eje de la campaña del libertario, quedará por ahora archivado y se avanzará con un modelo de flotación administrada, según trascendió.

Reidel es un físico, economista e investigador de Harvard, también relacionado al PRO.

Fue vicepresidente segundo del Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger.

Las reuniones para definir el futuro Gabinete se llevan a cabo en medio de la puja entre Macri, los libertarios y exfuncionarios de Carlos Menem por influir en esas áreas.

Caputo estuvo colaborando con el líder libertario en un programa financiero para conseguir fondos en el exterior y el miércoles había sido elogiado por Milei en una entrevista realizada en el programa "A Dos Voces".

Entre los candidatos para el Ministerio de Economía sonaron también con fuerza el nombre de Federico Sturzenegger y el del diputado macrista Luciano Laspina.

Finalmente, Sturzenegger podría pasar a ocupar el cargo de secretario de Modernización.

El miércoles, cuando Milei fue consultado sobre si Caputo iba a ser el ministro, el presidente electo dijo que era "una persona que está en condiciones de estar en el cargo sin lugar a dudas, que tiene la expertise necesaria para desarmar el problema monetario y darle una solución desde los mercados financieros para terminar con el problema de las Leliqs y el cepo".

El dueño de la consultora Anker y exjefe de operaciones en grandes bancos intervino durante la gestión de Macri en la negociación con los fondos buitre y la toma de deuda en los mercados externos, mientras presidió el Banco Central en medio de la disparada del dólar, tras la salida de Sturzenegger en 2018.



EN SEGURIDAD

La ex candidata presidencial Patricia Bullrich, será la ministra de Seguridad del Gobierno de Javier Milei a partir del 10 de diciembre, según se confirmó ayer.

La presidenta del PRO ya había ejercido el cargo durante los cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri y volverá a la misma función en el marco de un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA).

Bullrich quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales del 22 de octubre pasado y por intermedio de Macri aceptó acompañar a Milei de cara al balotaje y hacer campaña junto a él.

La principal referente de "los halcones" del PRO metabolizó rápidamente la derrota y fue parte del Pacto de Acassuso que se llevó a cabo en la residencia del ex presidente al día siguiente de los comicios.

Allí se acordaron los términos del acompañamiento del sector más duro del macrismo, que implicó un compromiso del PRO para aportar fiscalización en todo el país para la segunda vuelta que el libertario iba a disputar y ganar contra Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria.

Dicho pacto fue muy criticado por distintos sectores de Juntos por el Cambio, una alianza que quedó al borde de la ruptura a partir de la salida de los sectores más duros del PRO a una coalición de derecha con La Libertad Alianza.

El lunes pasado, consultada sobre la posibilidad de volver a desempeñarse como ministra de Seguridad, la ahora confirmada Bullrich mostró poco entusiasmo, pero dejó abierta una puerta.

"Si vos me preguntás si me gustaría volver a un lugar en el que ya estuve, te digo que no es lo que más me gusta. Uno cuando ya estuvo en un lugar no se si es lo mejor volver", había expresado.

Sin embargo, en la misma entrevista aclaró que "hablando las cosas, uno se puede entender".

Según lo que venía anunciado Milei antes del balotaje, las áreas de Seguridad y Defensa iban a estar en la órbita de su compañera de fórmula y vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, pero finalmente terminó pesando más la devolución de favores a Bullrich y al PRO.