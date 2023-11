Denuncia en el MPA y pedido de destitución del Intendente

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la víspera, como cada jueves, volvió a sesionar el Concejo Municipal, en esta oportunidad fueron consideradas -entre otros temas- las dos Resoluciones que habían pasado a comisión, para elevar una denuncia al MPA y otra para requerir al Ejecutivo Provincial y la Legislatura, la destitución del Intendente.

Ambas herramientas fueron aprobadas por mayoría, con cuatro votos a favor, una abstención (Andrea Ochat, quien manifestó que el espacio al que representa consideró contraproducente politizar el tema) y una negativa (Pablo Ghiano, representante del oficialismo, quien además basó su negativa en un dictamen brindado por la abogada Uberti).

Las expresiones vertidas por la presidente del Cuerpo, Carolina Giusti y por Pablo Ghiano, son sumamente extensas y no podrán incluirse en su totalidad, a continuación ofrecemos un detalle.

Giusti enfatizó que el eje del pedido de destitución está dado en el daño institucional, humano y económico que provoca el desapego recurrente del Intendente al cumplimiento de la ley.

La conducta de gestión es falta de regulación interna, control y sanción frente a los incumplimientos lo cual permea la corrupción.

La nota ingresada a este cuerpo fue fechada el 6/11/2023, fue suscrita por Nicolás Tognalli, y allí se denuncia al Intendente de esta ciudad por incumplimiento de los deberes de funcionario público y solicita a este Concejo instruya su suspensión en las funciones ejecutivas, solicite su destitución, formule denuncia por los hechos que se describen de forma exhaustiva en la misma y se peticione su inhabilitación para ocupar cargos públicos.

A lo largo de estos fundamentos voy a ir mencionando aquellos de mayor relevancia y que robustecen y sobre los cuales se cimenta mi decisión de hoy venir a esta sesión a respaldar y hacer lugar a la solicitud de la familia Tognalli.

Que a mi entender deja de tratarse de una cuestión particular cuando quienes se ven involucrados son funcionarios públicos y a estos se los vincula palmariamente con la inobservancia sistemática de las normas imperantes y de esto resulta un perjuicio para los ciudadanos.

Que vale señalar que este Concejo no tiene competencia para juzgar aquellos cargos penales así como tampoco está investido de facultades suficientes para practicar juicio político alguno ni la suspensión es figura conocida por nuestra constitución provincial, pero sí le corresponde resolver el planteo de los ciudadanos y encausar, los requerimientos recibidos, por las vías competentes (por un lado iniciar ante el MPA las actuaciones penales y por el otro, ante el Poder Ejecutivo de la Provincia la destitución del Intendente)

Resultará un cliché, pero es importante volver a las raíces normativas y señalar que quien asume el cargo de intendente tiene responsabilidad constitucional, política, administrativa, jurídica (civil, penal, etc.) por los hechos y las omisiones del obrar y la gestión de gobierno al que accede mediante un cargo electivo.

Este Intendente lleva consigo un sinnúmero de cuestionamientos que hoy me llevan a tomar una postura ante el planteo efectuado por estos ciudadanos…con esto quiero decir que no solo fundo mi decisión en la denuncia presentada a este Concejo por la familia Tognalli sino también en muchos otros que paso a detallar…

Comienzo por la emergencia vial

La presentación del ciudadano denunciante, particular damnificado, se encuentra acabadamente fundamentada y allí se vincula la responsabilidad de los funcionarios con la falta de cumplimiento de las normas sancionadas. Todas esas actuaciones se adjuntan y se encuentran accesibles públicamente.-

Como mero ejemplo de la subestimación política puedo señalar que el puente peatonal sobre el curso del Canal Norte, se ordenó construir en 2018….cuándo lo ejecuta el DEM??

El 6 de octubre de 2023 mientras respondía fuera de los plazos legales el pedido de acceso a la información pública presentado por la familia Tognalli en fecha 14 de septiembre de 2023.

Otro aspecto es la situación económica municipal

Este Concejo ha perseguido y advertido al DEM respecto de la defectuosa gestión del fondo de obras menores, lo que ha provocado perjuicios económicos al Estado por la recurrente mala gestión, sin procedimientos ni responsables.

A ello se le suma el Informe del Tribunal de Cuentas. Tópico por el cual se lo cita al Intendente a brindar explicaciones a través de una Ordenanza aprobada por este Concejo en pleno, que termina siendo desconocida por el DEM, ni siquiera la vetó y a partir de allí la búsqueda de tretas fue palmaria para NO cumplir con la ley.

El Concejo crea una comisión de seguimiento y la información y documentación que acredite el cumplimiento y la exención de toda sanción para con el municipio aún no ha llegado a este recinto.

Podemos agregar que la falta de respuestas a requerimientos fue permanente, por minutas de comunicación de todos los bloques y firmadas por todos los ediles sobre el estado de gestión interna del presupuesto. Ej. Tecnoaraña ideal, viaje a Italia, Fiesta de la Cooperación…. vecinos que reciben 6 años después las boletas para abonar contribuciones por mejoras y que aún esperan una resolución….y puedo seguir

Opciones no nos han dejado, 5 de los 6 concejales radicamos Denuncia Penal por los informes del tribunal de cuentas, por las incoherencias e inconsistencias de todo lo que ha podido pasar por nuestros ojos.

Y amplié dicha denuncia aportando los INFORMES de las AUDITORÍAS 2017, 2018, 2019 y 2020. Pudiendo titular en alguna sesión atrás, que “El despelote está auditado”, se acompañan los informes mencionados.

El otro argumento lo constituye la emergencia ambiental

Emergencia Ambiental y Sanitaria de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos

O 2869 2020 Noticia Concejo “En la Sesión Ordinaria del jueves 12 de noviembre (2020), el Concejo Municipal de Sunchales declaró la Emergencia Ambiental y Sanitaria de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Sunchales. El proyecto había ingresado en la Sesión del 29 de octubre, a través de la presentación realizada por el concejal Oscar Trinchieri y fue aprobado luego del análisis correspondiente, lo cual incluyó una reunión con Cecilia Gabiani, subsecretaria de Ambiente y Servicios a la Comunidad del Municipio. A esto se sumó la información recibida, en virtud de la respuesta del Ejecutivo Municipal a la Minuta de Comunicación que solicitada detalles sobre el último incendio en la Planta de Residuos, datos que fueron conversados con el propio Intendente, en una reunión virtual desarrollada antes del inicio de la Sesión. Con la declaración de Emergencia se estableció también la creación de un Plan de Contingencia Ambiental y Sanitaria (PCA), para definir acciones concretas y con el objetivo de mejorar la situación actual del sector. En la nueva Ordenanza se establece un periodo de ciento ochenta días, el cual se prorrogará automáticamente hasta que se produzca el efectivo traslado a la nueva Planta del GIRSU.

Sumo las irregularidades en la designación de funcionarios y personal que han sido puntos señalados por este Concejo y en algunos de estos casos por los auditores.

La legisladora local se explayó también sobre otras normas sustantivas de transparencia en la gestión pública sin cumplimiento.