Toyota confirmó un cambio histórico para la Hilux

La Toyota Hilux ya es híbrida. Luego de muchos años de espera, la famosa pick up mediana tiene a la venta una versión con tecnología de propulsión “ecológica” a fin de adaptarse a los tiempos que corren.



La nueva Hilux híbrida se puso a la venta en distintos mercados de Europa con un sistema de 48 voltios, habitualmente conocido como “mild hybrid” o “híbrido leve”.

No tiene -como los híbridos convencionales- un motor eléctrico que trabaja a la par del motor a combustión, sino que cuenta con una batería que asiste al propulsor turbodiésel 2.8 litros en determinadas situaciones.



Toyota dice que la Hilux MHEV “cuenta con una mayor eficiencia de consumo de combustible de hasta un 10 por ciento y un rendimiento de conducción mejorado, que potencian las formidables capacidades del vehículo tanto en carretera como fuera de ella”.

El comunicado de la marca japonesa agrega que ofrece “una mejor respuesta en carretera, así como un mejor rendimiento todoterreno, gracias a una aceleración más suave y progresiva y al freno regenerativo en los tramos de descenso”.

Estas mejoras en la eficiencia del uso de combustible “no suponen como contrapartida ningún sacrificio en cuanto a la capacidad de remolque y de carga, que se mantienen en unos niveles excepcionales de 3.500 y 1.000 kilos”, asegura la automotriz.



No está confirmada la producción de esta tecnología híbrida para la Hilux argentina, aunque todo parece indicar que en los próximos años (entre 2024 y 2025) Toyota lanzará al menos una versión ecológica de esta pick up.