Esta noche estrenará "Napoleón"

Llega esta semana a la sala del Cine Teatro Municipal en simultáneo con otras salas del país, el estreno mundial de "Napoleón", cinta épica y de acción que detalla el escabroso ascenso de Napoleón Bonaparte, interpretado por el ganador del Óscar Joaquin Phoenix.

Desplegando un impresionante trasfondo cinematográfico a gran escala- orquestado por el legendario director Ridley Scott- la historia captura el infatigable viaje en pos del poder a través del prisma de su adictiva y volátil relación con su único y verdadero amor, Josefina (Vanessa Kirby), y pone de manifiesto sus visionarias tácticas militares y políticas, que resaltan por encima de las secuencias bélicas más prácticas y dinámicas jamás filmadas.

Para el director Ridley Scott (nominado a Premios de la Academia y conocido por su trabajo en Gladiator, Thelma and Louise, Black Hawk Down, etcétera), semejante historia- el ascenso meteórico de un genio militar, la oportunidad de mostrar su dualidad y su psicología en una escala épica que pocos directores actuales se atreverían a acometer- constituye una idea que él mismo ha querido llevar a la pantalla grande desde hace años. "Me inclino por el drama histórico, porque la historia es tremendamente interesante", dice. "Lo napoleónico marca el comienzo de la historia moderna. Él cambió el mundo y reescribió el reglamento".

Se proyectará subtitulada desde el viernes 24 hasta el martes 28 de noviembre a las 20:30. El costo de las entradas es de $1.300. Es apta para mayores de 13 años con reservas y la duración es de 158 minutos.



Espacio INCAA

El estreno nacional de la semana es "Norma", drama dirigido por Santiago Giralt con las actuaciones de Mercedes Morán y Alejandro Awada.

Norma, una mujer de 64 años que vive una vida tranquila en una pequeña localidad de provincia, es el vivo ejemplo de su nombre. Pero cuando un día su empleada doméstica de toda la vida decide renunciar sin darle mayores explicaciones, la vida de Norma se transforma y comienza a romper las reglas y se une a mujeres desafiantes como ella, que la harán descubrir una nueva versión de sí misma.

Se podrá ver desde el viernes al martes a las 19:00. El valor de la entrada es de $400 la general y $200 estudiantes y jubilados. Es apta para mayores de 13 años y tiene una duración de 90 minutos.