Los hogares víctimas de delitos en la ciudad tuvieron un leve aumento

En el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela se presentaron este miércoles los resultados del Relevamiento Socioeconómico 2023. La presentación estuvo a cargo de Diego Peiretti, director ejecutivo del Instituto de Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL), y secretario de Producción, Empleo e Innovación del Municipio, y Lucía Rojo, asesora del ICEDeL, quienes estuvieron acompañados por integrantes del Gabinete Municipal, del equipo técnico del ICEDeL, representantes de entidades intermedias, estudiantes de las casas de estudios que conforman el Consejo Universitario de Rafaela (CUR) y de medios de comunicación.

El informe puso de manifiesto el resultado de las encuestas efectuadas, desde el 28 de mayo al 3 de junio de 2023, sobre distintos ejes, las cuales fueron realizadas en 666 viviendas en donde se detectaron 689 hogares con 1.699 personas de 10 años y más en una población de 1965 encuestados.



REPASO

Finalizada la presentación, Diego Peiretti hizo referencia a algunos de los temas abordados en el marco del relevamiento. En ese sentido, en el tema salud y educación, el director del ICEDeL mencionó que “la enorme mayoría se forma en el ámbito de la educación pública” y “en cuanto a la salud, más del 40 por ciento manifestó que utiliza los servicios de la salud pública”.

En materia de empleo, Peiretti mencionó que “en el primer informe que presentamos vimos ese 6,7 por ciento de la tasa de desocupación en un contexto donde mucha más gente se volcó al mercado de trabajo y dijimos que era una buena noticia que dentro de ese valor predominan los jóvenes que están buscando esa oportunidad laboral” y agregó que “vemos que el 52 por ciento de ese 6,7 por ciento son mujeres y es un porcentaje que está a la baja, tomando los últimos años”.

Asimismo, mencionó que ”dentro de la masa de desocupados hay mucha gente con el secundario y con experiencia laboral que siempre fueron dos requisitos a cumplir y se observa que hay muchos que lo cumplen, pero, a pesar de eso, el mercado de trabajo aparece como un poco más exigente, con esa condición necesaria, pero no suficiente para acceder a un puesto de trabajo”.

En el rubro vivienda, el director del ICEDeL expresó que “la tipología que se impone es el de las casas, pero con un crecimiento sostenido en las últimas mediciones en cuanto a los departamentos -el 27% son inquilinos- y allí vemos también que quienes no son propietarios la posibilidad de poder construir o acceder a un terreno disminuye”. “Son muchos los que no pueden acceder a un financiamiento. Eso está claro. No hay crédito hipotecario, con lo cual aquellos hogares que manifiestan no poder adquirir una propiedad o construir viene creciendo”, sostuvo.

En otro orden, Peiretti destacó como uno de los indicadores destacados al sostén de los hogares. En esa línea, señaló que ”sigue siendo como fuente de ingreso para sostener los hogares el trabajo, la remuneración por el trabajo, pero también vienen creciendo dos puntos el acceso al sistema de préstamos, lo cual enciende algunas alarmas y el tema de los ahorros porque muchas familias echan mano a eso ya que no llegan a fin de mes”.



UNA HERRAMIENTA CLAVE

Por su parte, el secretario de Prevención, Maximiliano Postovit, hizo una evaluación en cuanto a los datos relevados con respecto a prevención en seguridad: “Estos relevamientos tratan de encontrar explicaciones, muchas veces, a fenómenos que ocurren y, sobre todo, en nuestra ciudad. El informe está muy bien confeccionado. Es lo que nosotros también vamos notando, no solamente en las reuniones, sino también lo que nos dicen los vecinos”.

A su tiempo, Iván Acosta, director general del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), consideró que el Relevamiento Socioeconómico “es clave para la construcción de información que ayude a la toma de decisiones, conocer el diagnóstico y tener una mirada más cercana de lo que está, de cómo vive nuestra sociedad. En lo que respecta a nuestra actividad el desempleo se da en el sector joven de mujeres y, fundamentalmente, lo que más genera preocupación es ese casi 30 por ciento de desocupados sin estudios secundarios terminados; condición mínima para poder introducirse en el mercado de trabajo. Entiendo que será el principal desafío seguir trabajando en esa línea y ver de qué manera se generan herramientas y programas que puedan asistir a esta población para que tengan las oportunidades que necesitan”.



MAS DATOS

* Población, características generales: 52,2% femenino, 47,7% masculino y 0,1% otro. El 69,2% nació en la ciudad y el 21% nació en otra localidad de la provincia. Las personas menores de 35 años representan el 49% dela población rafaelina.

* Mercado de trabajo: la tasa de desocupación es del 6,7%. En contexto de TA más alto de los últimos 10 años (51,8%), la TD continúa por debajo del promedio de los últimos 10 años (7,7%), levemente superior a la nacional (6,2%), y Gran Rosario (5,3%) y muy por debajo del Gran Santa Fe (8,1%).

* Vivienda: tuvo un crecimiento de 1,6 pp respecto al 2022. El 88,9% es tipo vivienda y el 11% son departamentos. En cuanto a los servicios, el 97,3% tiene agua corriente, 21,6% agua de pozo, el 99,4% cuentan con red eléctrica, el 47,6% con gas natural, el 83,2% tiene cloacas, el 99,2% baño instalado y el 74,2% cuentan con agua caliente. En cuanto al régimen de tenencia, el 65,2% son propietarios (el 62,4% de la vivienda y el terreno) y el 34,8% no son propietarios (el 27,9% alquilan. Además, el 41,7% tiene intenciones de construir o comprar y el 57,1% no tiene intenciones). Como dato, disminuyó el 6,1 pp la intensión y aumentaron 8,1 pp los hogares sin intención. También disminuyó el porcentaje de quienes están construyendo (era de 3,6% en 2022). Sobre las fuentes de ingreso de los hogares en los últimos 3 meses, el 76,8% lo hacen de lo que ganan en el trabajo, el 38,6% de jubilación o pensión, el 11,5% de subsidios o ayuda social en dinero. En relación a Tics, el 63,7% de los hogares cuentan con equipamiento informático y el 97,9% tiene acceso a internet.

* Movilidad: el 65,6% de las viviendas tiene al menos un automóvil y el 63,7% tiene al menos una moto o ciclomotor. En este marco, hubo un incremento interanual de 9,2 pp (54,5% en 2022).

* Protección social: el 9% de los hogares están comprendidos en algún programa social, una marcada baja respecto a la última medición (12,5% en 2022).

* Educación: el 94,4% sabe leer y escribir calculado sobre la población de 3 años o más. El 29,9% asiste a un establecimiento educativo formal y el 69,1% asistió, donde el 82% de quienes asisten lo hacen en establecimientos públicos. El 41,2% asisten al nivel primario, el 27,6% al secundario, el 14,3% al universitario, el 9,9% al jardín y el 4,8% al terciario.

* Seguridad: hubo una leve suba en hogares con al menos un miembro víctima de delito en los últimos 12 meses, ya que en este 2023 la evolución es del 16,4% en relación al 2022, que fue de 15,1%. Igual continúa encontrándose por debajo del promedio de las últimas 10 mediciones (20,06%). En cuanto al tipo de delito, el 49,6% es hurto o robo en la vivienda, el 31,9% en el espacio público y el 14,2% en estafas. En cuanto al programa Ojos en Alerta, el 65,9% de los hogares lo conocen y el 29,5% de quienes lo conocen tienen el número. En cuanto a las medidas de protección, el 22,2% de las viviendas tienen alarmas y el 55,1% tienen rejas.

* Salud: en cuanto a la cobertura médica de los hogares, calculado sobre la población mayor de 3 años, el 76,6% tiene cobertura (el 59,9% incluye PAMI). Sobre el servicio utilizado habitualmente, el 42% lo hace de manera pública y el 68,8% privado.