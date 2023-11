Gobernadores de JXC le pidieron a Milei influir en la toma de decisiones

Los 10 gobernadores que forman parte de la coalición Juntos por el Cambio (JxC) se reunieron este miércoles, en la Casa de Mendoza en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de acordar una estrategia política de cara a la nueva gestión de gobierno nacional que comienza el próximo 10 de diciembre, bajo la Presidencia de Javier Milei. La definición se dio a conocer en un comunicado difundido tras la reunión que mantuvieron ayer, y que duró casi 3 horas, con la intención de formar un bloque de poder de cara al recambio presidencial.

En ese contexto, los mandatarios provinciales aseguraron que darán "gobernabilidad" para los próximos años, pero reclamaron que, a la hora de tomar decisiones que afecten a los distritos, sean tenidos en cuenta por el nuevo presidente.

La nota, titulada "Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio manifiestan su compromiso con el cambio y la gobernabilidad del país", los gobernadores de Juntos por el Cambio entienden que “los argentinos han elegido un cambio de modelo de país, luego de años de grandes retrocesos económicos, sociales e institucionales” y afirman que “atentos a la demanda de cambio que transmitió la ciudadanía argentina, y que también se manifestó en las sucesivas elecciones provinciales que protagonizamos, transmitimos nuestra vocación de influir en el rumbo del país”.

En materia legislativa, los gobernadores destacaron que “los bloques de Juntos por el Cambio serán determinantes en la próxima gestión nacional” y aseguraron “estar convencidos de la necesidad de trabajar en conjunto con los representantes de nuestras fuerzas en el Congreso de la Nación en una estrategia política común”.

“Nuestra decisión es la de contribuir con la gobernabilidad de la Argentina, pero también sabemos que parte de nuestro rol es controlar la gestión del futuro gobierno”, aclararon los mandatarios. Y agregaron que “pretendemos también ser tomados en cuenta por el gobierno electo a la hora de definir políticas que afecten la gobernabilidad de nuestros distritos”. Al respecto, señalan que no consultar a los gobernadores “lleva a cometer graves errores como la determinación del candidato a presidente del oficialismo Sergio Massa respecto a modificaciones en la política tributaria que afectaron severamente los recursos de las provincias”.

Los titulares de los Ejecutivos provinciales anunciaron la suscripción al pedido de los gobernadores del Norte Grande para que el actual mandatario en ejercicio, Alberto Fernández, firme un decreto de manera compensando parcialmente esa detracción de fondos coparticipables. Sin embargo, alertan que “esa medida no soluciona el problema de fondo ocasionado por ese cambio en las reglas de juego que nosotros advertimos y no acompañamos en su momento”. Según reconocen en el comunicado, otro de los motivos que generó el encuentro es el reordenamiento interno de la coalición. “Aportamos la presencia territorial que nos permitirá gobernar en 10 provincias al servicio de la tarea colectiva de sostener y fortalecer la Coalición; y de defender y profundizar el federalismo en la Argentina”, remarcaron.

El comunicado lleva la firma del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; del gobernador electo de Chaco, Leandro Zdero; del gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres; del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; del gobernador electo de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; del gobernador electo de Jujuy, Carlos Sadir; del gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo; del gobernador electo de San Juan, Marcelo Orrego, del gobernador electo de San Luis; Claudio Poggi y el gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.



LA VOZ DE PULLARO

El gobernador electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue uno de los protagonistas de la reunión, donde trasladó la advertencia de que se debe mejorar el reparto de fondos de la Nación a las provincias durante la futura gestión del presidente Javier Milei. "Santa Fe es una provincia productiva que le ha aportado mucho al país en el último tiempo, pero de eso ha vuelto muy poco. Vamos a trabajar para que nuestro país, y cada una de nuestras provincias pueda crecer", sostuvo en una publicación en su cuenta de X. Dijo además que las autoridades que estarán al frente de distintos distritos a partir del diez de diciembre, "apostamos a ponernos de acuerdo en una mirada institucional y acompañar los cambios que los argentinos eligieron, tanto el domingo a nivel nacional, como en cada una de nuestras provincias". En la previa de la reunión, Pullaro señaló a los medios de prensa que las provincias tienen "muchas obras que se necesitan, y en Santa Fe hemos sufrido una desinversión por parte del Estado nacional". “Los aportes a la República de las provincias productoras que sostenemos al Estado nacional no pueden ser repartidos siempre en el conurbano bonaerense, necesitamos pensar en el campo y en la industria”, dijo Pullaro antes de ingresar al encuentro.