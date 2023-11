Primera B: se vienen las semifinales

Las semifinales por el ascenso de Primera B de la Liga Rafaelina se jugarán el próximo domingo 26 de noviembre y en la reunión del Consejo Directivo dio a conocer la programación, de acuerdo al siguiente detalle:

Zona Norte: Semifinal 1 en cancha Independiente de Ataliva (16 hs. Reserva y 17.30 hs. Primera). Reserva: Independiente de Ataliva (Sumatoria) vs. Independiente de San Cristóbal (Reválida). Primera: Independiente de Ataliva (Apertura) vs. Belgrano de San Antonio (Sumatoria).

Semifinal 2 – cancha de Quilmes (17.30 horas). Primera: Atlético Juventud (Clausura) vs. Tiro Federal de Moisés Ville (Reválida).

Zona Sur: Semifinal 1 – cancha Talleres de María Juana (16 hs. Reserva y 17.30 hs. Primera), Reserva: Talleres de María Juana (Reválida) vs. Sportivo Santa Clara (Clausura).

Primera: Talleres de María Juana (Apertura) vs. Atlético Esmeralda (Sumatoria).

Semifinal 2 – cancha Deportivo Josefina (16 hs. Reserva y 17.30 hs. Primera). Reserva: La Trucha (Sumatoria) vs. La Hidráulica (Apertura).

Primera: La Trucha (Clausura) vs. Zenón Pereyra FC (Reválida).