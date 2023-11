El botín más preciado: sigue el robo de cables de cobre

En horas de la madrugada de ayer, en momentos en que personal del Cuerpo Guardia de Infantería recorría su sector asignado, fue comisionado por el despacho de Emergencias 911 a la intersección de calles Abele y Böllinger -barrio Italia-, ya que se había producido un arresto civil en el que un hombre tenía retenida a mujer que había intentado sustraer cables.

Con rapidez se dirigieron al lugar y confirmaron esa situación, asegurándose que la misma no tuviera consigo ningún elemento que pudiera dañar a terceros. Dieron intervención al Fiscal en turno, quien ordenó la detención de la mujer, por el delito calificado provisoriamente como "robo en grado de tentativa", y su traslado a sede policial.

Por otra parte, en esta ciudad de Rafaela, individuos fueron sorprendidos por los uniformados en momentos en que robaban cables, pudiendo identificar a uno de ellos.

Todo ocurrió en la madrugada del martes, cuando personal de Subcomisaría 1a., efectuaba recorridas en prevención de ilícitos por su jurisdicción. En ese marco, observaron a dos sujetos manipulando cables, en la intersección de calles Muniagurria y España -barrio Monseñor Zazpe-.

Al ser sorprendidos, los sujetos emprendieron su fuga, por lo que los efectivos actuantes solicitaron colaboración de otras unidades móviles, pero no lograron interceptarlos. Pese a eso, los uniformados pudieron reconocer a uno de los implicados, por sus abultados antecedentes.

Así las cosas secuestraron un tramo de cable de teléfono de 20 metros de largo y dieron conocimiento de la situación al Fiscal en turno, quien libró una orden de detención para el mencionado.



HALLAN UNA

MOTO ROBADA

En el día de ayer, un hombre radicó una denuncia en sede de Comisaría 7a. de Humberto Primo, dando cuenta que el martes dejó su motocicleta marca Honda Wave, en su casa, sin medidas de seguridad, y en el día de ayer se dirigió a buscarla y no la encontró.

Seguidamente, personal policial realizó una recorrida por inmediaciones del lugar, más precisamente, en zona rural, y logró dar con la misma, procediendo a su secuestro y al traslado a sede policial. Dieron conocimiento al fiscal en turno, quien dio directivas a seguir.



ROBÓ UNA BICICLETA

Y FUE APREHENDIDO

Pasado el mediodía del martes, personal de la Brigada Motorizada fue comisionado por el despacho de Emergencias 911 a inmediaciones de la base de Policía Federal en calle Braille al 1000 -barrio Fátima- por un arresto civil.

En el lugar, personal de esa fuerza mantenía retenido a un sujeto que, momentos antes, había sustraído una bicicleta desde un domicilio de A. Castellanos al 800. Los uniformados lo aprehendieron y dieron conocimiento de la situación al Fiscal en turno, que ordenó el secuestro del rodado y su posterior restitución a su propietario, formándose una causa al implicado por el delito de "hurto en grado de tentativa".



ROBO EN EL BAR

DE UN CLUB

En la jornada de ayer, personal de Comisaria 7a. de Humberto Primo, en relación a un hecho de robo ocurrido el martes en un club de esa localidad; tras tareas investigativas y por orden del fiscal interviniente, procedieron a allanar una vivienda en calle San Juan s/n de la vecina población, arrojando resultados positivos en cuanto a lo buscado y al formal secuestro de la mercadería malhabida, tratándose de carne vacuna, helados y paquetes de cigarrillos.

En ese mismo acto, procedieron a la detención de un sujeto, y dieron conocimiento al fiscal interviniente, quien dispuso se le inicie causa por el delito de "robo" al implicado y sea trasladado a la Alcaidía de Rafaela.

Contaron con la colaboración del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de Sunchales, de la Subcomisaría 2a. de Ataliva, y de la Subcomisaría 9a. de Virginia.