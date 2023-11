Los confirmados y las dudas en el Gabinete de Javier Milei

BUENOS AIRES, 23 (NA). - A menos de veinte días para la asunción la fórmula presidencial electa, Javier Milei - Victoria Villarruel, el nuevo Gabinete de ministros adquiere forma, aunque desde la oficina del presidente electo dejaron en claro que el equipo de gestión será anunciado el 10 de diciembre.

El actual organigrama del Poder Ejecutivo cuenta con 18 ministerios, esquema que quedará pulverizado cuando asuma Milei.

El libertario hizo toda su campaña promoviendo un Gabinete de solo ocho ministerios. "Como era antes", decía Milei antes de ganar. Esto lo ratificó el lunes, horas después de su victoria.

Las áreas serán: Ministerio de Capital Humano; Ministerio de Infraestructura; Ministerio de Seguridad; Ministerio de Economía; Ministerio de Defensa; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia. El encargado de coordinar y supervisarlos será Nicolás Posse, el elegido de Milei para ejercer la Jefatura de Gabinete.

Quien estará al frente del Ministerio de Capital Humano será Sandra Pettovello, que acompañó a Milei durante toda su campaña y el martes mantuvo una extensa reunión en el Hotel Libertador. Pettovello manejará una de las cajas más importantes del nuevo esquema de poder que desembarcará en el Ejecutivo.

Esta cartera tendrá cuatro secretarías, de las cuales dos ya tenían dueño, pero en las últimas horas están entre pinzas: Trabajo, Educación, Salud y Desarrollo Social.

Claudio Morón fue anunciado el 1 de octubre, antes del primer debate presidencial, como eventual secretario de Trabajo, y Martín Krause sonó fuerte Educación. No hay precisiones al cierre de esta nota del futuro de ambos. Mucho menos en las secretarías de Salud y Desarrollo Social.

Al frente de Infraestructura estará Guillermo Ferraros. Fue el encargado de coordinar la fiscalización del balotaje. Tendrá bajo su supervisión a las secretarías de Energía, Transporte, Obras Públicas y Comunicaciones.

La Secretaría de Energía ya tiene dueño y es Eduardo Rodríguez Chirillo. Trabaja desde hace meses en la sombra y tiene vasta experiencia en el sector energético local e internacional. En Transporte, Obras Públicas y Comunicaciones no hay precisiones.

Otra de las certezas pasa por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que estará a cargo de Diana Mondino, que fue electa diputada nacional en las elecciones del 22 de octubre pasado. La experta en finanzas ya trabaja codo a codo con un equipo que incluye a dirigentes del PRO.

En las últimas horas concretó un llamado entre Milei y Joe Biden, que avisó que no podrá asistir a la asunción presidencial fechada para el 10 de diciembre. Los guiños en el llamado incluyeron la agenda comercial y los rehenes argentinos en Israel.

El abogado penalista Mariano Cúneo Libarona será quien esté al frente del Ministerio de Justicia. Se trata de uno de los letrados de alto perfil mediático. También tuvo vínculos con la Corporación América, grupo empresario de Eduardo Eurnekian, al que perteneció Milei.

El Ministerio del Interior quedará a cargo de Guillermo Francos. Desde mediados de septiembre, Francos se mueve como tal.

Fue diputado y tiene vínculos con todo el arco político. La cartera tendrá un rol fundamental, porque Milei solo contará con 38 diputados y 8 senadores.

Antes de la victoria, se daba por sentado que Seguridad y Defensa caerían en manos de Villarruel. Sin embargo, la compañera de fórmula lo descartó: "Solo voy a ser vicepresidenta".

Lo mismo sucede con Economía. Los nombres más fuertes que suenan son los de Federico Sturzenegger y Luis Caputo.

En Defensa surgió el nombre de Federico Pinedo y en Seguridad se barajan los de Luis Petri, Juan José Gómez Centurión y alguno del riñón de la propia Villarruel.