Balean auto de Roccuzzo y se llevan $8 millones

ROSARIO, 23 (NA). - Un violento robo volvió a sacudir ayer a la familia de Antonela Roccuzzo en la ciudad de Rosario, cuando delincuentes sorprendieron a tres personas que trasladaban cerca de 8 millones de pesos pertenecientes al supermercado Único, de la familia de la pareja de Lionel Messi.

El hecho ocurrió en horas de la mañana en el cruce de las calles Lavalle y Cochabamba, pleno centro de la ciudad, cuando los ladrones interceptaron a un Chevrolet Onix de color negro, le rompieron la ventanilla y se llevaron los bolsos con el efectivo.

Según informaron, los delincuentes se robaron dos bolsos con cuatro millones de pesos cada uno y cuando escaparon le pegaron un tiro al auto, y de milagro no dejó heridos.



LA PRIMA DE

ANTONELA

Fuentes policiales le confirmaron a Noticias Argentinas que entre las víctimas se encontraba la prima de la esposa de Lionel Messi, quien debió ser asistida por médicos junto a sus acompañantes por estar en estado de shock.

Las personas que iban dentro del auto atacado fueron identificadas como Agustina Scaglia, de 23 años -es la prima de Antonela-; Ignacio Togni, de 37 y Vanesa Sacco, de 38.

De acuerdo a lo que informó el medio Rosario3, los delincuentes llegaron a la escena y huyeron en un auto Focus blanco.

La Policía no descartaba la participación de un segundo vehículo en el golpe comando y cree que podría no haber sido al azar.

En diálogo radial, Diego Santamaria, jefe del Comando Radioeléctrico, comentó: "Estos chicos salían del supermercado e iban a realizar un depósito a un banco cercano. Cuando llegan a Lavalle al 1700, los aborda un vehículo con dos masculinos armados, le rompen un vidrio y mediante amenazas le llevan dos bolsos de dinero", indicó.

El hecho ocurrió a pocas cuadras de donde se encuentra el supermercado que, en marzo de este año, ya había sido franco de un ataque a tiros por parte de sicarios que le dejaron un mensaje al futbolista: "Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar".