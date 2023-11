Respuesta de la ARB a Quilmes

Las idas y vueltas de la serie entre Ben Hur y Quilmes, por los cuartos de final del Oficial de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, que ahora pareciera resuelta luego del fallo del Tribunal de Penas de la Federación Santafesina dándole el juego que fuera suspendido ganado a Ben Hur, continúan entre los actores.

El martes los clubes expusieron distintos comunicados luego del mencionado fallo, y ayer fue la propia ARB la que emitió una declaración de prensa respondiendo algunos párrafos del texto emitido por la entidad cervecera.

"En razón del comunicado que en la jornada de ayer hizo público el Club Argentino Quilmes, el Consejo Directivo desea aclarar lo siguiente: El Tribunal de Penas de la ARB en su resolución de fecha 7 de noviembre de 2023, en respuesta al recurso de aclaratoria y reconsideración con nulidad y apelación en subsidio interpuesto por el Club Sportivo Ben Hur, resolvió: 1) Rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por el Club Sportivo Ben Hur y confirmar la resolución de este Tribunal de Disciplina de fecha 12/10/2023 por la que se ordenó reprogramar el partido que dicho Club debía disputar con el Club Argentino Quilmes el día 08/10/2023.

2) Concédase con efecto Suspensivo, el Recurso de Apelación en Subsidio presentado por el Club Sportivo Ben Hur. A sus efectos, elévense los autos al Exmo. Tribunal de Penas de la Federación Santafesina de Básquet, previa notificación de las partes; Habiendo efectivamente el Tribunal de Penas local elevado los antecedentes del caso al Tribunal de Penas de la Federación, el Consejo Directivo se atuvo a respetar fielmente el fallo emitido. Al concederse con efecto suspensivo el recurso de apelación en subsidio, el fallo quedó suspendido hasta tanto se expidiera el Tribunal de alzada. Por lo tanto se aguardó a que el Club Sportivo Ben Hur comunicara por escrito si desistía de apelar, o abonara el arancel correspondiente para que el HTP de Federación tomara parte en el caso.

De modo tal que no ha existido incumplimiento por parte del Consejo Directivo, dado que le estaba vedada la posibilidad de dar continuidad al torneo y/o reprogramar el partido suspendido, en tanto la apelación le fue concedida al Club Sportivo Ben Hur con efecto suspensivo", culminó el comunicado.



SEMIFINALES DE FORMATIVAS

El martes se jugó una de las semifinales de U21, con triunfo de Quilmes sobre Atlético por 69 a 65. La otra fue suspendida entre 9 de Julio y Ben Hur, por goteras en el estadio Centenario.

Este jueves a las 20 se jugarán las semifinales de la categoría U16: Libertad vs. Ben Hur y Unión vs. Independiente.