Bajas argentinas importantes en el Dakar

Presentado oficialmente el Dakar 2024 se conoció la nómina de competidores que afrontarán la dura prueba en Arabia Saudita, del 5 al 19 de enero. Entre los 778 competidores que subirán a 434 vehículos habrá 19 argentinos, bajando notoriamente la cantidad en relación a los 31 que largaron en 2023.

No solamente la cifra será menor, sino que faltarán a la cita apellidos de peso que durante muchos años representaron a nuestro país en esta clásica carrera, de acuerdo a un relevamiento publicado por Campeones.com.ar.

Uno es Orly Terranova, quien luego de haber corrido el Dakar en 17 ocasiones, no será de la partida. Así se corta la racha del mendocino, quien desde 2009 a esta parte no faltó nunca, lapso donde ganó 7 etapas. Además sobresalió en 2013 y 2014 cuando terminó en la quinta posición de Autos, en 2020 cuando fue sexto y en 2022 llegando 4º.

Otro ausente en la misma categoría será Sebastián Halpern, también mendocino, que aceleró en el Dakar durante 8 años. Ante esa baja tampoco estará Ronnie Graue, navegante de los más experimentados.

Juan Manuel Silva será otro que no correrá. Con 13 Dakar en su haber, el chaqueño no dirá presente, luego de las experiencias de los últimos años en Camión y Side by Side. En esta última tampoco correrá el hispano-argentino Fernando Álvarez Castellano, de buenos parciales en 2022 y 2023.

Entre las motos no competirá Franco Caimi, quien largó el Dakar 6 veces y se destacó en 2017 y 2020 cuando concluyó la carrera en el octavo puesto. Mientras que en los cuatriciclos se ausentarán dos experimentados: Carlos Verza, el de Presidencia Roque Sáenz Peña que estuvo 8 veces en el Dakar y Pablo Copetti, que lleva disputadas 10 ediciones con 7 etapas ganadas.

Sin embargo también hay nombres para ilusionarse con dar pelea en Arabia Saudita 2024: Kevin y Luciano Benavides entre las motos, Manuel Andújar y Francisco Moreno en los cuatriciclos, la juventud de Juan Cruz Yacopini en autos y lo que puedan hacer en Side by Side tanto Nicolás Cavigliasso como David Zille, que este año llegó a ganar una etapa.