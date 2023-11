Fernando Vilella, el elegido para el agro

Luego del triunfo de Javier Milei el último domingo, comenzaron a circular (y confirmarse en algunos casos) varios nombres para ocupar las distintas áreas de Gobierno. En el caso de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la figura elegida es Fernando Vilella.

Se trata del director de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), que hace un tiempo se incorporó en "La Libertad Avanza" donde precisamente se desempeña como consultor en el área de Bioeconomía.

Según trascendió, a Vilella le ofrecieron el puesto. Tiene proyectos y cuenta con un equipo para trabajar con la mayor celeridad posible, en caso que decida aceptar. No obstante, su llegada está sujeta o condicionada a la resolución de algunos temas que debe tratar con el próximo ministro de Economía que, al menos por ahora, no se conoce. Retenciones y tipo de cambio, son los temas que desvelan a Vilella.

Sobre las retenciones, el propio Javier Milei ratificó que tiene previsto un “proceso de eliminación”, aunque aclaró que para eso “es fundamental volver a abrir el mercado de cambios”. Y, según explicó, eso "solamente se puede hacer arreglando el problema del balance del Banco Central en términos de las Leliqs”.



LARGÓ LA TRANSICIÓN

En la tarde de martes, comenzó oficialmente la transición en el ámbito político agropecuario. En la sede de Agricultura, el actual secretario Juan José Bahillo mantuvo un encuentro con Fernando Vilella para iniciar conversaciones y conocer, de primera mano, detalles de la cartera.

El propio Bahillo confirmó la reunión mediante un tuit en la red social "x". "Acordamos la conformación de equipos para trabajar en la transición que lleva adelante Alberto Fernández", indicó el funcionario.

Del trío de dirigentes propuestos por Milei para el encuentro, se desprende que será Vilella quien reemplazará a Bahillo, pero no hay confirmación oficial al respecto. De hecho, el propio Vilella manifestó que su llegada al próximo Gobierno dependía de un encuentro que debe mantener con el ministro de Economía elegido por el propio presidente electo y del cual todavía no hay definiciones o certezas.

Quienes secundaron a Vilella en la reunión fueron Germán Paats (ex presidente de Fundación Barbechando) y el actual presidente de Maizar, Pedro Vigneau.