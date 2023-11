El domingo presentarán la obra "La Argentina de los Barcos"

ATALIVA. - El próximo domingo, 26 de noviembre, esta localidad habrá de vivir una significativa realización, en la histórica sala de la Sociedad Italiana "Patria y Trabajo", se presentará una consagrada obra del cantautor rafaelino (por opción) Julián Ratti, se trata de la creación denominada "La Argentina de los Barcos", una propuesta que bucea en la idiosincrasia de nuestra zona, especialmente en las raíces que provienen de la colonización italiana, a fines del siglo XIX, tratando de reflejar las peripecias, esfuerzos, costumbres, valores y cultura del trabajo que los abuelos gringos supieron incorporar a esta tierra de esperanza que fue Argentina.

Julián Ratti, consagrado artista, descendiente de aquellos laboriosos campesinos, plasmó, en una emotiva creación aquella epopeya que hoy da sus frutos en florecientes ciudades, en las que todavía tiene mucho peso la cultura del trabajo y en las que aún se practican muchas de las tradiciones gringas, que han sido su magnífico legado.

La presentación a la que aludimos tendrá lugar en la tradicional sala atalivense a partir de las 19.

Pero esta propuesta que, seguramente movilizará a la comunidad atalivense, no se concretará solamente con este hecho artístico, desde las 18, en la plaza se procederá a la plantación de ejemplares de aguaribay.

Para preparar el clima, además se contará con un paseo de autos antiguos que desfilarán por las calles del pueblo junto a los integrantes del Ballet Arte Nativo de Rafaela que estarán ataviados con ropa de aquella época de colonización.



El Espectáculo

Como dijimos la obra será presentada en la sala de la Sociedad Italiana, allí se presentará la Agrupación Folclórica Ataliva y ofrecerá un recital Patricia Ratti, otra intérprete rafaelina consagrada.



Las consideraciones de Ratti

En relación a la obra que presentará el domingo, Julián Ratti, recientemente, ofreció algunas consideraciones que reproducimos seguidamente:

"Durante varias décadas, he dedicado mi tarea creativa dentro del folclore argentino, tratando de desarrollar contenido vinculado a los quehaceres y costumbres de la extensa pampa gringa, especialmente la vida sencilla que se palpita en los procesos socioculturales que caracterizan la producción rural de la región: la agricultura, la ganadería y la producción lechera, fundamentalmente.

"Es claro que esta realidad agropecuaria, no se autogeneró ni se la puede reconocer en las prácticas culturales de nuestros pueblos originarios. Los saberes y los haceres nos llegaron desde tierras lejanas.

"Es por eso por lo que hace algunos años comencé a dar forma a una producción audiovisual en la que se pudiesen reconocer nuestras raíces agrarias, evocando la llegada de los inmigrantes a nuestra incipiente nación argentina.

"Esta producción está integrada por imágenes relevantes y esclarecedoras del devenir de la historia, junto a canciones propias orientadas a cantar a los personajes de esta gesta: sus costumbres, su arraigo cultural, y sus desarrollos en esta patria, a pesar de la nostalgia por la patria dejada atrás. Es por eso por lo que a ese desarrollo lo titulé como “La Argentina de los barcos…”.

"Por mi propio origen y por el lugar en el que se desarrolla, esta propuesta ha tenido una gran presencia de la italianidad, que llegó a nuestro país a partir del esfuerzo colonizador de lo que se ha dado en llamar la generación del ’80.

"Pero claramente el proceso colonizador por lo que la comunidad europea llegada a estas tierras al proceso de organización nacional, alentado unos pocos años antes con la sanción de la Constitución Nacional.

"Poder manifestar con esta profundidad el origen, afianzamiento y expansión de esta primigenia iniciativa colonizadora en esta propuesta audiovisual y brinde también un mayor impulso conocimiento con los procesos de fines del siglo XIX y primeros años del siglo XX, reconociendo además a otras colectividades que fueron sumando poco a poco su trabajo, al fortalecimiento agropecuario y agroindustrial de la Argentina. Esta búsqueda de información y de imágenes históricas, y la inclusión de nuevos temas musicales que agregan poesía a esta compleja e invalorable realidad.

"La obra incluye 12 canciones musicalizadas (45 minutos) cantadas en vivo y con imágenes desarrolladas especialmente, donde participan coros, banda municipal y otros músicos; previo a cada canción se incluye un breve relato histórico a cargo de Hugo Erbetta exdirector de la UNL (Rafaela-Sunchales) (de no más de 30 segundos) que ayuda a interpretar los temas y las imágenes que se proyectan. La Argentina de los barcos sostiene este esquema que ha dado un interesante resultado, considerando las cálidas reacciones observadas en diversos públicos".