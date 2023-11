Scaloni puso en duda su futuro en la Selección

Si bien aclaró que no es "un adiós", el técnico no aseguró seguir en el cargo porque "la vara está muy alta".

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, sembró dudas sobre su futuro en el cargo luego de la histórica victoria sobre Brasil en el estadio Maracaná por las Eliminatoria sudamericanas al afirmar que necesita pensar qué será de su futuro debido a que "la vara está muy alta".

"Ahora toca parar la pelota y ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón de cosas a todo el cuerpo técnico y necesito pensar qué voy a hacer", expresó Scaloni en conferencia de prensa.

Y cerró: "No es un adiós, pero necesito pensar porque la vara está muy alta. Está complicado seguir y seguir ganando. Esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. Ya se lo comunicaré al presidente (de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia) y a los chicos".

De esta manera, el técnico campeón del mundo puso en duda de forma sorpresiva su continuidad al mando de la Selección argentina y dejó entrever una posible renuncia a pocos meses del comienzo de la Copa América.

El orgullo por sus dirigidos y el lamento por la salvaje represión policial

Antes de referirse a su futuro en la Selección, Scaloni se mostró "orgulloso" por lo hecho por sus dirigidos en el partido de esta noche y condenó la feroz represión policial que sufrieron los hinchas albicelestes.

Al hablar del desarrollo del juego, manifestó: "Siento un enorme orgullo de dirigir a estos chicos, de tener un grupo así. La vara está muy alta, el otro día perdimos y hoy volvimos a competir, que es lo que queremos y lo que les pedimos a ellos. Después el resultado puede cambiar, pero compitiendo de esta manera ellos saben que son una Selección difícil", expresó Scaloni en conferencia de prensa.

En cuanto a la represión, indicó: "No sé qué palabra utilizar para no ser grosero, es muy feo que pase eso siendo argentinos o brasileños. Algunos jugadores tenían familiares cercanos ahí. Jugar así fue difícil, pero igualmente salió dentro de lo planeado. Sabemos que no es fácil ganar acá, estamos contentos".

En esa línea, añadió sobre el regreso del plantel al vestuario: "Buscamos cambiar los ánimos, enterarnos si había familiares... Fue muy duro. Yo no entendía primero desde el banco qué pasaba. La decisión fue entendible para que se pudiera tranquilizar todo y después volver. Es muy triste, sobre todo de cara al mundo, que pasen estas cosas. Yo hubiera apartado a la gente de Argentina a otra tribuna y eso no se hizo".

Por último, se refirió al capitán Lionel Messi: "Este equipo siempre tiene muestras de carácter y de compromiso. Messi es el único futbolista del mundo que puede jugar en las condiciones en las que lo hizo hoy. Tenía una molestia en el aductor pero igualmente se quedó para darle una mano al equipo". (NA)