Los médicos iniciaron un paro por 48 horas

Por la inseguridad en hospitales y centros de salud, AMRA comenzó este martes un paro por 48 horas. Por esta medida de fuerza, sólo se atienden guardias mínimas, emergencias y los turnos son reprogramados. En tanto, los trabajadores del 107 extendieron el paro por 48 horas más y no descartan redoblar las medidas de fuerza en las próximas horas.

Todo este conflicto se debe a que no tienen respuesta a sus reclamos por falta de insumos, ambulancias y choferes. A esto se suman hechos de inseguridad y violencia que sufrieron los empleados el pasado fin de semana.

En cuanto a la situación del Hospital "Jaime Ferré" de nuestra ciudad, el director Emilio Scarinci le comentó ayer a este medio que "la adhesión es parcial, mientras que las guardias trabajan de manera normal y la atención ambulatoria se encuentra parcialmente afectada". En tanto, en algunos nosocomios y centros de salud privados de Rafaela se han reprogramado los turnos hasta este jueves, cuando se levante la huelga de los trabajadores de la salud, con lo cuál, en algunos casos, no se brindará atención a los pacientes este miércoles, al igual que en la jornada de ayer.

De esta manera, y tras el ataque sin precedentes en el Hospital Provincial de Rosario que terminó con la vida de un policía, el Sindicato de Médicos de la República Argentina declaró el estado de alerta y asamblea permanente en el efector de salud.

Como se recordará, el martes de la semana pasada cuatro hombres armados ingresaron a la guardia del Hospital Provincial de Rosario, en pleno centro de la ciudad, y asesinaron a un policía en el destacamento del efector, además de disparar indiscriminadamente, amenazar al personal y a la comunidad.

Tras el hecho, en solidaridad con la familia del policía fallecido y como medida de protesta, AMRA anunció la medida de fuerza que abarca a todos los centros de atención provincial, incluyendo hospitales y centros de salud. El hecho expone una situación anárquica donde narcotraficantes y criminales operan con impunidad. Las autoridades parecen haber sido desplazadas por estos grupos delictivos. AMRA exige a las autoridades actuales y a las recientemente electas que se enfoquen en garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud y que se resuelva de manera urgente la atención a los presos. El sindicato reitera su compromiso: "Donde haya un profesional de la salud trabajando, estará el sindicato".



LA SEGURIDAD, UNO DE LOS

PILARES DE LAS PARITARIAS

En este sentido, Néstor Rossi, representante de AMRA, explicó que "la inseguridad es uno de los tres pilares que nosotros siempre ponemos en las paritarias: seguridad, economía y estabilidad. Este pilar que es la seguridad nos mató, no a nosotros directamente, pero mató a un compañero de trabajo, es un policía que estaba para defendernos a nosotros y cuidarnos. Podría haber sido un paciente, podría haber sido alguien de la sala de espera, un familiar, podría haber sido un colega nuestro". Y agregó "lo que pretendo para mis colegas es que lleguen a trabajar y se vayan y vuelvan a sus casas, no que haya un llamado nefasto diciendo que pasó algo, eso es lo que pretendemos. Y la verdad es que hay oídos sordos, no nos contestan, no tenemos un solo mensaje del Gobierno. Esto es grave, el Gobierno, Seguridad, Salud, deberían haber convocado a una mesa grande, no la convocó".

Además, el profesional sostuvo que desde la segunda parte de la paritaria 2023 aún no se cerró y desde gremio están llevando adelante varios reclamos más. "Estamos sumamente preocupados por los pases a planta, qué va a suceder, nuestras paritaria no está cerrada, no tenemos los pases a planta como nos vienen prometiendo. Hay colegas que tienen incertidumbre porque el 31 de diciembre se les terminan sus contratos y son mayores de 50 años, pero a ellos no les preguntaron si eran mayores, si querían trabajar, había una necesidad enorme de trabajar y todo el mundo en salud puso el pecho a las balas".

Por otro lado, Rossi comentó que hay cirugías programadas en hospitales públicos que sufren retrasos. Sólo en el Cullen: "hay 2100 cirugías de vesículas, 750 en traumatología, 350 en urología; en Rafaela hay 100 cirugías demoradas. La gente del Cullen pidió extender los horarios de quirófano y lo hizo, pidió ampliar los horarios de atención y los colegas lo hicieron; entonces, dónde está la predisposición, de qué lado está". El representante gremial explicó que los retrasos se deben a diferentes cuestiones, demora en la llegada de insumos necesarios para las cirugías, falta de profesionales médicos, y también un aumento de pacientes que se volcaron al sector público a raíz del conflicto de los médicos con obras sociales y prepagas.