Pullaro viaja a Buenos Aires para reunirse con sus futuros pares

Desde Santa Fe. - Mientras el Gobernador electo Maximiliano Pullaro viajará este miércoles a Buenos Aires para mantener una reunión con futuros pares electos para analizar la situación nacional y de cada Provincia para, seguramente trazar planes de acción conforme el Presidente electo Javier Milei vaya orientando sus políticas hacia las provincias, el futuro Ministro de Gobierno Fabián Bastía por segunda vez se dirige a la Corte, en este caso para pedirle que no tome juramento a 13 secretarios de juzgados comunitarios designados, según Bastía, fuera de plazos legales por la actual gestión, hecho que desde el Poder Ejecutivo señalan que ya le explicaron que no lo entienden así, porque los términos legales fueron respetados.

Según fuentes allegadas a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, el Supremo Tribunal procedería a tomar los respectivos juramentos, lo cual podría generar otra instancia de rispidez entre las futuras autoridades provinciales y los “cortesanos”. La primera fue cuando también el hoy Diputado provincial y futuro Ministro de Gobierno de Pullaro Bastía, les recordó a los integrantes de la Corte que están en edad de jubilarse, recibiendo de inmediato una directa respuesta del presidente de la Corte Daniel Erbetta, quien acusó al futuro gobierno de “pretender la suma del poder público”, señalando – sin mencionarlo – al entrante Gobernador (Pullaro) de “pretender designar una Corte por él”.

Fue precisamente Pullaro, quien en ocasión del salvaje asesinato a sangre fría del oficial Leoncio Bermúdez en el Hospital Centenario de Rosario, se había molestado por la presencia de un solo fiscal en el lugar del hecho, recibiendo como respuesta de la Fiscal General María Cecilia Vranicich que a pesar del feriado (por el aniversario de la fundación de Santa Fe) el servicio de justicia no había sido afectado.

Pullaro le respondió a la funcionaria judicial aclarando que "nunca dije que no se prestó el servicio de Justicia, sino que ante un homicidio aberrante, de enorme conmoción social, los poderes institucionales prefirieron no constituir un comité de emergencia para actuar con todo el peso del Estado, y solo había un fiscal en el edificio. Los rosarinos esperan otra actitud de sus funcionarios públicos, un mensaje de mayor compromiso. Debo decir que en otras épocas la reacción frente a estos delitos era diferente", aseveró.