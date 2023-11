Por numerosos hechos delictivos y reclamos, el Concejo debatió nuevamente por seguridad

Luego de un domingo de elecciones, y sin muchos comentarios, el Concejo comenzó este martes por la mañana su reunión de comisiones. Una de las cartas leídas por el secretario Franco Bertolín proveniente de la comisión vecinal de barrio Fátima que expresa indignación por reiterados hechos delictivos y de inseguridad, fue la disparadora para debatir en el recinto el reiterado y preocupante tema de la falta de seguridad en la ciudad.

“El de barrio Fátima es un tema puntual, pero en la ciudad se vienen repitiendo los casos”, expresó el concejal e intendente electo Leonardo Viotti, a su vez que mencionó otros hechos delictivos preocupantes dados en otros puntos durante el último tiempo. El concejal Mondino comentó que tenía también otras denuncias para comentar, y que podría sumarlas a alguna acción que desde el Concejo se lleve adelante para darle más fuerza. “Es un tema no menor en la ciudad”, dijo, también recordando que se solicitó la presencia del Jefe de la Unidad Regional V de Policía Víctor Rivero en el Concejo, cosa que no fue factible. Luego de que la concejal Alejandra Sagardoy opine que se necesita una pronta reunión con él para que brinde información y datos concretos, el concejal Mársico se sumó diciendo: “Evidentemente hay un tema que tiene que ver con la transición, pero a la gente esto no le importa, sino que quiere ver respuestas. El problema de la Policía, es que no lo autorizan desde el Ministerio a venir aquí. Tenemos una situación tremenda en la ciudad, es tierra de nadie y los que están gobernando son ustedes”, dijo refiriéndose al bloque oficialista, pero aclarando que el problema no es con ellos que mostraron voluntad. “La verdad que es un gobierno que se va por la puerta de atrás, y queremos poner en evidencia esta situación porque no vaya a ser que el 11 vengan a reclamar a Viotti o a Pullaro la situación cuando nos dejan una ciudad destrozada”.

El concejal Racca expresó que el tema es abordado y que siempre se trata de mejorar. “Se incorporan más cámaras, más personal en la GUR, Ojos en Alerta, se hacen cosas, pero los problemas de seguridad van a seguir existiendo”. Al respecto, Viotti contestó: “Estamos cerca de asumir la próxima gestión y me interesa la sinceridad en este tema. Nunca faltó acompañamiento nuestro a través de diferentes acciones, pero no hay que dejar de reconocer la situación que vamos a estar recibiendo tanto del gobierno local como provincial en materia de seguridad. Habrá que mirar al futuro, pero con la responsabilidad de todos. Si bien venimos complicados desde hace mucho, da la sensación de que en este último tiempo la situación se disparó aún más”.

Luego del debate, y sosteniendo que hace falta información clara y completa para poder planificar acciones concretas, se propuso ya de manera unánime una reunión con el Jefe de la Unidad V para que informe la situación actual de la Policía local. “Si no tenemos datos concretos no podemos construir, trabajamos en el aire y esto nos afecta a todos”, dijo Mondino. Y Mársico planteó, ya que no es factible que Rivero vaya al Concejo pero se ofreció en alguna oportunidad en recibir a los ediles, solicitarle una reunión en su propio recinto. Se redactará entonces una nota desde el cuerpo legislativo en la que se plasme este pedido con la intención de que la misma se lleve a cabo pronto, antes de asumir el próximo gobierno local.



PROYECTOS QUE RECIBIERON DESPACHO

Luego del debate, y tal como lo adelantó este diario, se trató un proyecto de resolución emitido por el concejal del Frente Progresista Lisandro Mársico, en el que solicita a los tres poderes y de manera urgente, llevar a cabo los procedimientos legales pertinentes a los fines de cubrir los cargos de los dos vocales faltantes en la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y los jueces correspondientes a los Juzgados de Primera Instancia de Distrito, Civil y Comercial, 2° y 3° Nominación, todos correspondientes al Distrito Judicial N°5. Dada esta falta de cargos ocupados como corresponde, el edil expresó que se hace imposible trabajar. “La situación de los colegas es límite. Están las indemnizaciones de los accidentes que tiene que cobrar la gente para operarse y no las reciben ya que las sentencias están frenadas al no haber jueces”, expresó. Y en diálogo con este diario, dijo: “Participé de una reunión en el colegio de abogados y se manifestó el malestar de los colegiados por la lentitud en la justicia por la falta de cobertura de los juzgados”. El edil mencionó que quedaron armadas listas luego de concursos para la Sala II que se podrían utilizar para cubrir los cargos, aunque sea como jueces subrogantes (suplentes) hasta llegar adelante la designación definitiva. Quedaron órdenes de mérito que podrían ser utilizados para cubrir los cargos dada la urgencia de hoy, también esto se reclama”, afirmó.

Otra minuta de comunicación impulsada por el mismo concejal, es la que solicita al Departamento Ejecutivo llevar a cabo obras de mantenimiento en el desvío de tránsito pesado desde la Ruta Provincia N° 70 y Camino Público N° 5, y quebrando por éste hasta la Ruta Nacional N°34. “La obra de referencia presenta baches en múltiples tramos de pequeño y gran tamaño, y hondonadas en algunos otros sectores laterales por lo que, a los fines de preservación de una obra tan importante que se llevó a cabo con fondos provinciales, resulta necesario proceder al mantenimiento de su estabilizado, trabajo que corresponde al Municipio de Rafaela”, expresa sus fundamentos. Al respecto, el edil manifestó: “Vi unas fotos de la última lluvia que me pasó Miguel (Destéfanis) y hay una falta de mantenimiento de tránsito pesado terrible. A esto ya lo había reclamado, lo han dejado venir a menos y ahora recuperarlo cuesta más”.

También se trató una minuta de comunicación proveniente de Juntos por el Cambio en relación al reiterado y lamentable descuido del medioambiente por parte de vecinos. En la misma, el bloque pide al DEM acciones necesarias para mantener en óptimo estado de conservación al espacio que se encuentra en la intersección de las calles M. Cetta y E. Rondó (barrio 2 de Abril) En sus fundamentos se lee: “Es necesario contar con un sistema eficiente de recolección de basura con contenedores estratégicamente ubicados y frecuencia adecuada de recogida. Además de la separación de residuos, es importante impulsar programas de reciclaje y reutilización, y concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de mantener limpios los lugares públicos”. Al respecto habló el concejal Mondino y dijo: “Como es un espacio público, los vecinos no esperan que pase el servicio. Al margen de esto, lo que podríamos llegar a pedir y dejarlo en agenda, es un próximo Eco Punto en ese sector de la ciudad”. La concejal Sagardoy habló sobre la necesidad de seguir trabajando en educación y concientización, porque habla de la mala conducta de los vecinos. El concejal Destéfanis, al comentar sobre otros casos, agregó que eso no es culpa de la Municipalidad, sino que es irresponsabilidad de los vecinos. Por su parte, y coincidiendo con sus opiniones, los concejales oficialistas Juan Senn y Valeria Soltermam se refirieron también a las enormes gastos y logística que este tipo de inversiones generan, mencionando el recientemente inaugurado el Eco Punto II.

Por otro lado, a través de un proyecto de ordenanza, el Departamento Ejecutivo Municipal acepta y agradece la donación efectuada por los señores Luis Alberto y María Laura Sigl de dos fracciones de terreno de su propiedad. Las mismas están ubicadas en la Concesión 200 de esta ciudad y serán destinadas a ensanches de la Avenida Pbro. Emiliano Cerdán y Av. Pte. J. D. Perón. En el artículo 4°, se establece que la Municipalidad de Rafaela tomará posesión de las fracciones donadas a partir de la fecha de promulgación de la presente ordenanza.