Continúan las reuniones de transición en distintas áreas

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, recibió ayer en su despacho al futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, y a su jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para comenzar la transición del área rumbo al 10 de diciembre.

Francos y Posse fueron los dirigentes designados por el presidente electo de La Libertad Avanza para encargarse del traspaso en materia de seguridad.

La reunión fue "para conversar sobre aspectos vinculados a la seguridad pública", informó el Ministerio que lidera Aníbal Fernández.

Participaron del encuentro Juan Carlos Hernández y Osvaldo Matto, jefe y subjefe de la Policía Federal Argentina (PFA), el comisario general Luis Alejandro Rolle y el jefe de gabinete de asesores, Lucas Gancerain.

En las filas de LLA todavía no confirmaron el nombre de la persona que ocupará el cargo que dejará vacante Fernández a partir de la asunción de Milei.

Distintas áreas del Ministerio de Economía también iniciaron reuniones técnicas destinadas a llevar adelante la transición, pero el gran interrogante que persiste es quién será el ministro del área que designará el presidente electo, Javier Milei, en medio de una danza de nombres.

Federico Sturzenegger, ex presidente del Banco Central durante la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri, es uno de los nombres que más suena para desembarcar en lugar de Sergio Massa a partir del 10 de diciembre próximo.

Milei dijo que ya tenía a quién ocuparía ese estratégico cargo, pero decidió resguardarlo para, según explicó, evitar que salieran a torpedearlo antes de asumir.

Esa demora en anunciarlo es la principal razón por la que aún no hay fecha de reunión cierta con el ministro saliente y ex candidato presidencial, Sergio Massa, quien luego de amagar con pedir licencia tras la contundente derrota sufrida el domingo último, finalmente resolvió quedarse en el cargo hasta el 10 de diciembre próximo.

La administración saliente de la Secretaría de Agricultura tuvo su primera reunión de transición con dirigentes de la Libertad Avanza, en el marco del cambio de gobierno.

El titular del área, Juan José Bahillo, recibió a Fernando Vilella, tras la reunión que el presidente Alberto Fernández y su sucesor Javier Milei mantuvieron durante la tarde, para acordar lo mecanismos para el proceso de transición.

Villela, que sería quien asumiría al frente de la Secretaría, estuvo secundado por Pedro Vigneau, productor de Bolívar y presidente de Maizar, y Germán Paats, también productor y titular de la Fundación Barbechando.

Bahillo estuvo acompañado por el actual jefe de Gabinete, Juan Manuel Fernández Arocena, y el subsecretario de Gestión Administrativa, Rosendo Tarsetti.

En este marco, mañana habrá encuentros entre funcionarios de las distintas áreas vinculadas con la energía y la minería, con quien será el ministro de Infraestructura del gobierno que viene, Guillermo Ferraro.

Desde el próximo 10 de diciembre, Ferraro liderará un súper ministerio que englobará a Transporte, Obras Públicas, Minería, Energía y Comunicaciones.

"El enfoque que tenemos es que el Estado tiene que reducir su participación en la economía para dar lugar al sector privado. Vamos a orientar e incentivar al sector privado para su inversión", dijo el futuro ministro de Infraestructura.

Estimó que la Argentina "tiene un atraso de más de 20 años en infraestructura".