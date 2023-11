Comienza la 24° edición del Festival de Jazz en Santa Fe

Por Milena Pardo. - Desde hoy, miércoles 22 hasta el domingo 26 de noviembre tendrá lugar la 24° edición del Festival de Jazz de Santa Fe, que contará con distintos espacios emblemáticos de la capital provincial, como el Teatro Municipal 1ero de Mayo; La Redonda, Arte y Vida Cotidiana; Foro Cultural Universitario de la UNL y el Instituto Superior de Música de la UNL, entre otros. Con el acompañamiento del Ministerio de Cultura, el encuentro incluirá la presencia de figuras referentes como Rodrigo Domínguez, Carlos Lastra, Juan Cruz de Urquiza, Carlos Michelini, Hernán Jacinto y Daniel «Pipi» Piazzolla. La agenda propone cinco días intensivos donde habrá conciertos, jam sessions, talleres, clínicas y charlas, con la participación de músicos de todo el país.

En su calidad de propulsora e integrante de la comisión organizadora del festival, Manuela Ludueña compartió el derrotero de este encuentro tan afincado en la escena cultural santafesina: «El Festival de Jazz de Santa Fe tiene, al menos, 25 años de vida, dando sus primeros pasos bajo el nombre Jazz en el Parque allá por 1998, en el Anfiteatro del Parque del Sur. Con años buenos y no tan buenos, este festival logró posicionarse entre uno de los más longevos del país, con una historia casi ininterrumpida, que ha contado con la participación de importantes figuras, como lo son Paquito D’Rivera, George Garzzone, Tony Malaby, Jeff Gardner, Daniel Maza y Escalandrum, entre muchos otros.

La escena del jazz en Santa Fe cuenta con un amplio abanico de espacios que fueron allanados durante más de 40 años por músicos reunidos en asociaciones, eventos, ciclos, etc. y continúa creciendo de forma constante. A los ciclos de jazz organizados por privados distribuidos por la ciudad, se le suman “La JAM de los Miércoles”, ciclo que ofrece conciertos quincenales y espacios formativos hace más de 13 años, actualmente funcionando en Demos CCE. Cuenta, también, con la actividad jazzística de cuatro big bands de variada trayectoria como La Big Band Madre o el Santa Fe Jazz Ensamble, que cuenta con más de 40 años de trayectoria, quienes fundaron también en 1995 la Santa Fe Jazz Ensamble Jr., la cual constituye un espacio formativo para músicos que empiezan a incursionar en la sonoridad orquestal del jazz. Llegando para quedarse y seguir enalteciendo el jazz santafesino, están La Brava Orquesta y la Big Band Santa Fe Jazz Campus, devenida esta última del programa municipal Santa Fe Jazz Campus, el cual forma músicos hace más de cuatro años. A su vez, se añaden a este corpus de actividad musical, los espacios formativos institucionales: la carrera universitaria en Música Popular dictada en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral; y los diferentes espacios formativos tradicionales como la Escuela de Música No. 9901, la Escuela No. 9902 el CREI y el Liceo Municipal que hacen parte fundamental en la constitución de nuevos músicos.



EL ESPÍRITU DE LA 24° EDICIÓN

«Esta vigésimo cuarta edición del festival se estructura sobre cuatro objetivos principales: profundizar los espacios formativos, el cumplimiento de la Ley No. 27.539 de Cupo Femenino y Acceso de Artistas Mujeres (y/o género autopercibido) a Eventos Musicales, promover una participación federal en su programación, y generar un espacio propicio para la presentación de grupos emergentes y músicas originales, como así también para los músicos referentes de la escena», explicó Ludueña.

Y agregó: «Este 2023 el Festival de Jazz de Santa Fe ingresa en formato de materia optativa para estudiantes de todas las carreras del Instituto Superior de Música, sin que la participación a los espacios formativos sea exclusiva para sus estudiantes, es decir que también pueden participar de los mismos el público en general. Por su parte, la unidad académica dispone de sus instalaciones para poder realizar todas las actividades formativas que conforman la programación. Grata es la sorpresa de recibir más de 100 solicitudes para participar de los espacios formativos, los cuales serán desarrollados por músicos referentes de la escena local y nacional. Sabemos que esta música es la razón de la existencia del festival, pero también sabemos que, en parte, es la excusa para compartir. Este evento se vivencia como el ápice anual de encuentro, donde las experiencias y trayectorias se entremezclan y retroalimentan; en donde la motivación encuentra impulso, y en donde el otro se vuelve parte del quehacer musical de uno».