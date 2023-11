Cartelera de Novedades

CLUB DE ABUELOS UNIDOS

El Club de Abuelos Unidos anuncia para el próximo sábado, 25 de noviembre, la realización de una nueva cena y baile.

El encuentro de referencia se desarrollará en su salón social ubicado en Chacabuco y Casabella y contará con la animación de Horacio Musical. Quienes deseen concurrir deberán hacerlo portando vajilla completa.

Las correspondientes tarjetas podrán reservarse a los siguientes teléfonos: 15278693, 15243040 y 422681.



CLUB DE ABUELOS

DE CALLE PALMIERI

El Club de Abuelos de Calle Palmieri informa que respetando el convenio que en su oportunidad acordara, este sábado 25 no organizará ninguna cena baile, lo cual volverá a llevar a cabo el sábado 2 de diciembre con la animación musical de Julián Rivero.

En virtud de ello se recuerda a los interesados proceder a la reserva de tarjetas a los teléfonos: 15659634, 15300776, 427776, 15589573.



CALENDARIO DE PAGOS

DE NOVIEMBRE DE ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos de noviembre 2023 para jubilados y pensionados.

Esto es que en el corriente mes se cobrará el tercer y último bono de $ 37.000 para quienes cobren hasta un haber mínimo. El refuerzo de $ 15.000 del PAMI para quienes estén afiliados y perciban hasta una jubilación mínima y media. Un plus de $ 32.260 para que todos los jubilados con 30 años de aportes tengan garantizado el 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

Se recuerda que el haber mínimo pasó a $ 87.460 y se mantendrá en este valor hasta noviembre.

* Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

- DNI terminados en 8: 22 de noviembre

- DNI terminados en 9: 23 de noviembre

* Jubilaciones y pensiones que SI superen un haber mínimo:

- DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

- DNI terminados en 2 y 3: 27 de noviembre

- DNI terminados en 4 y 5: 28 de noviembre

- DNI terminados en 6 y 7: 29 de noviembre

- DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre



REGISTRO DE “MI HUELLA”

* “Mi Huella” es un sistema que permite reconocer la identidad de las personas a través de la digitalización de las huellas dactilares para facilitar la realización de trámites. Si residís en el exterior y tenés tu domicilio de residencia registrado en ANSES, no necesitás enrolar tu huella. Para poder realizar trámites, deberás contar con un apoderado.

Tienen que hacerlo jubilados y pensionados de ANSES y sus apoderados; y personas que cobren pensiones no contributivas y sus apoderados. La documentación a presentar es el DNI del jubilado o pensionado y su apoderado; y el DNI del apoderado, si es que este quien va a enrolarse.

El trámite es presencial con turno. Si tenés impedimentos físicos o de movilidad para registrar tus huellas podés solicitar la exención al programa.



¿CÓMO VER MI RECIBO DE

JUBILACIÓN POR INTERNET?

Si querés ver e imprimir tu recibo de jubilación o pensión, ingresá con tu Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES y luego a Consultas > Liquidación Previsional.