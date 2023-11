Fueron detenidos, tras un fracaso de intento de robo

La víspera, personal policial de la ciudad de Sunchales, fue informado sobre una situación irregular en un local comercial de la avenida Belgrano al 1600.

En el lugar, se constató la participación de cinco individuos, en tanto el dueño permitió el acceso al interior, no registrándose anomalía alguna.

No obstante, se llevaron adelante recorridas por la zona, y a pocas cuadras se visualizó a un vecino quien dio a conocer que cinco personas se retiraban rápidamente, por la calle Francia hacia el Sur.

Minutos más tarde, se los vio ingresando a un domicilio, y finalmente se produjo las detenciones de Catriel Jesús E.D. (doble apellido), de 16 años de edad, residente en Mitri al 1300; Juan Ignacio G., de 17 años, afincado en Chubut al 1000; y Teo V., de 14 años de edad, domiciliado en Avellaneda al 1300; junto a Gabriel Orlando C., de 24 años, que mora en una vivienda de la calle Rafaela al 1100, quienes fueron trasladados hasta la sede de la Comisaría 3ª, donde se los notificó del inicio de causas por el delito de robo en grado de tentativa.

Al respecto, el joven mayor de edad continuó con el estado de detención, siendo derivado a la Alcaidía de la Unidad Regional V de Policía, con asiento en Rafaela.

Mientras tanto, los jovencitos tras el encausamiento fueron entregados a sus progenitores.