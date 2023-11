La Crema retornará a los entrenamientos el 11/12

En la víspera Atlético de Rafaela comunicó que el plantel profesional de fútbol fue licenciado luego de la finalización de su participación en la Primera Nacional y además ya tiene fecha para regresar a los entrenamientos, pensando en la temporada 2024 del principal torneo de ascenso de nuestro país. El plantel, que todo hace indicar que seguirá siendo dirigido por Ezequiel Medrán, volverá a las prácticas el 11 de diciembre.

De acuerdo a los calendarios actuales del fútbol argentino, la Crema tendrá la posibilidad de hacer una larga pretemporada ya que es factible que el certamen arranque a comienzos de febrero.

Por estos días se irán definiendo los principales lineamientos por parte de la dirigencia. El primero será cristalizar la renovación con el técnico Ezequiel Medrán y su cuerpo técnico, y una vez oficializado empezar a trabajar de cara a la conformación de la próxima escuadra, tanto con los jugadores que dejarán de ser parte de Atlético entre finalizaciones de contratos o decisiones de una u otra parte por no continuidad, y los refuerzos a los que se apuntará para conformar otra vez un equipo protagonista como lo fue el que finalmente quedó eliminado ante Estudiantes de Río Cuarto.

El lunes hubo una nueva reunión entre las partes y si bien el acuerdo económico aún no está, se espera que en un par de reuniones más se llegue a buen puerto. Igualmente, hay que mencionar que el entrenador empezó a sonar en Aldosivi de Mar del Plata como una de las alternativas.



INFERIORES EN SEMIFINALES

Este miércoles, en el Estadio Monumental y en el Estadio Centenario de Quilmes AC, tres categorías de las Divisiones Inferiores de Atlético buscarán llegar a la Final del Torneo de la Primera Nacional, las cuales se disputarán durante el fin de semana en el Estadio Mundialista "Malvinas Argentinas" de Mendoza.

Luego de eliminar a Flandria en cuartos de final, la Octava División que comanda Aldo Jamud visitará desde las 11:00 a Quilmes en el estadio del sur bonaerense, mientras que los otros dos encuentros se disputarán en el Estadio Monumental. A las 17:00, la Cuarta División que dirige Maximiliano Canavesio abrirá la jornada ante Aldosivi de Mar del Plata, que en Cuartos de final eliminó a Flandria al ganar 7 a 3, mientras que desde las 19:00 jugará la Quinta División de Franco Mendoza ante el mismo rival, que en el camino dejó a Camioneros de Luján por 1 a 0.

Vale recordar que las dos categorías Mayores clasificaron directamente a semifinales luego de ganar la Segunda Fase.

El lunes, en el Estadio "Carlos V" de Flandria, a primer turno la Séptima División no pudo con el Canario y terminó cayendo por 2 a 0. Posteriormente, la Octava que comanda Aldo Jamud se puso en ventaja con gol de Santino Boidi cuando promediaba el segundo tiempo. El local llegó a la igualdad con un golazo y la definición se trasladó a los penales, donde el Celeste terminó ganando 4 a 2 para clasificar a semifinales.