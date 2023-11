Está cerca el acuerdo de tregua entre Gaza e Israel

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El líder de Hamás reveló que el grupo militante palestino estaba cerca de alcanzar un acuerdo de tregua con Israel, incluso mientras continuaba el mortífero asalto a Gaza y se disparaban cohetes contra Israel.

Los responsables de Hamás estaban "cerca de alcanzar un acuerdo de tregua" con Israel y el grupo entregó su respuesta a los mediadores qataríes, dijo Ismail Haniyeh en un comunicado enviado a Reuters.

El comunicado no daba más detalles, pero un responsable de Hamás indicó a la cadena de televisión Al Jazeera que las negociaciones se centraban en la duración de la tregua, los acuerdos para la entrega de ayuda a Gaza y el intercambio de rehenes israelíes en manos del grupo por prisioneros palestinos en Israel.

Ambas partes liberarían a mujeres y niños y los detalles serían anunciados por Qatar, que está mediando en las negociaciones, adelantó el responsable, Issat el Reshiq.

En general, Israel evitó deslizar comentarios sobre la situación de las conversaciones dirigidas por Qatar. No obstante, el Canal 12 de la televisión israelí citó a una fuente gubernamental no identificada según la cual "están cerca", pero no ofreció más detalles.

Ismail Haniyeh, el jefe del Buró Político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), lo había adelantado en una declaración en la red social Telegram, reproducido por la agencia de noticias Xinhua.

Hamás tomó unos 240 rehenes durante su incursión del 7 de octubre en Israel, en la que murieron 1.200 personas.

Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), se reunió con Haniyeh en Qatar el lunes para "avanzar en cuestiones humanitarias" relacionadas con el conflicto, dijo el organismo, con sede en Ginebra.

El CICR advirtió que no formaba parte de las negociaciones encaminadas a liberar a los rehenes, pero que, como intermediario neutral, estaba dispuesto a "facilitar cualquier futura liberación que acuerden las partes".

Hace algunos días que se habla de un acuerdo inminente sobre la liberación de los rehenes. Reuters informó la semana pasada que los mediadores qataríes estaban buscando un acuerdo para que Hamás liberara a 50 rehenes a cambio de algunos prisioneros de Israel y de un alto el fuego de tres días.

Por su parte, Michael Herzog, el embajador israelí en los Estados Unidos, dijo en el programa "This Week" de la cadena ABC, que esperaba que se llegara a un acuerdo "en los próximos días", mientras que el primer ministro qatarí, el jeque Mohamed Bin Abdulrahman al-Thani, afirmó que "los puntos de fricción pendientes eran menores".

El presidente estadounidense, Joe Biden, y otros responsables de su gobierno afirmaron el lunes que el acuerdo estaba cerca.

La incursión de Hamás el 7 de octubre, el día más mortífero en los 75 años de historia de Israel, llevó a este país a invadir Gaza para aniquilar al grupo militante que gobierna en esa región desde 2007.

Desde entonces, según el gobierno de Hamás, se confirmó la muerte de al menos 13.300 palestinos, entre ellos 5.600 niños, a causa de los bombardeos israelíes, que convirtieron gran parte de Gaza, sobre todo su mitad septentrional, en un páramo.

Alrededor de dos tercios de los 2,3 millones de habitantes de Gaza se quedaron sin hogar y miles de personas siguen caminando hacia el sur sus pertenencias y sus hijos en brazos.

Las zonas central y meridional del enclave, adonde Israel les indicó que fueran, también fueron atacadas con regularidad.

Por otro lado, las autoridades sanitarias de Gaza informaron ayer que al menos 20 palestinos habían muerto en un bombardeo israelí sobre el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza.

El ya abarrotado distrito de Nuseirat, que surgió de un campo de refugiados palestinos de la guerra árabe-israelí de 1948, está justo al sur de los pantanos que dividen la franja y ha sido el primer punto de llegada de un gran número de personas que escapan de los combates que se están librando más al norte.

Se cree que decenas de miles de civiles permanecen en el norte a pesar de la orden israelí de huir. Todos los hospitales de la zona dejaron de funcionar con normalidad, aunque muchos siguen albergando a pacientes y gazatíes desplazados.