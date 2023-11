Goleada del Sub 17 y en cuartos se viene Brasil

La Selección argentina Sub 17 goleó este martes por 5 a 0 a Venezuela y se metió en los cuartos de final del Mundial, donde los dirigidos por Diego Placente se enfrentarán con Brasil.

Argentina comenzó con el pie derecho en el estadio Si Jalak Harupat por un gol de Santiago López, a los 15 minutos de la etapa inicial, mientras que el propio delantero fue el encargado de estirar la ventaja a los 22.

Más tarde, a los 32, apareció la joya de River, Claudio "Diablito" Echeverri, para anotar el tercero del conjunto albiceleste, que se fue al descanso con una amplia ventaja sobre el equipo venezolano. Ya en el complemento, Argentina tuvo la chance de ponerse 4 a 0 con un remate de López que dio en el travesaño, pero el cuarto gol recién llegó a los 23 minutos desde el punto de penal. Es que Agustín Ruberto convirtió desde los doce pasos y terminó de liquidar el encuentro tras una falta en el área que le valió la expulsión por doble amonestación al jugador venezolano Pablo Ibarra.

A los 33 minutos, nuevamente Ruberto celebró al poner el quinto de la Selección con un formidable disparo que se clavó en un ángulo y selló la goleada en los octavos de final.

La formación con la que la Selección comenzó el partido la conformaron Jeremías Florentín, Octavio Ontivero, Dylan Gorosito, Tobías Palacio, Juan Giménez, Valentino Acuña, Mariano Gerez, Ian Subiabre, Claudio Echeverri, Santiago López y Agustín Ruberto.

Además, ingresaron Franco Mastantuono, Gustavo Albarracín, Thiago Laplace, Kevin Gutiérrez y Juan Villaba. El elenco de Placente se medirá con Brasil en los cuartos el próximo viernes a partir de las 9 (hora argentina) por un lugar en las semifinales del certamen.



EMPATE DEL SUB 23

La Selección argentina Sub 23, dirigida por Javier Mascherano, igualó sin goles con Japón en el segundo partido amistoso de preparación para el Preolímpico de Venezuela 2024. Argentina, que venía de perder por 5 a 2 frente al mismo rival, contó con las mejores situaciones de gol, pero no pudo capitalizarlas para romper el cero, por lo que se tuvo que conformar con el empate.

Los once elegidos por Mascherano para comenzar el encuentro fueron: Leandro Brey; Gonzalo Luján, Diego Calcaterra, Bruno Amione, Lucas Esquivel; Rodrigo Villagra, Federico Redondo, Nicolás Paz, Thiago Almada; Bruno Zapelli y Luis Vázquez. Además, en el transcurso del juego ingresaron Luciano Gondou, Pablo Solari y Gastón Ávila.

El conjunto albiceleste se prepara para disputar el Preolímpico entre el 20 de enero y el 11 de febrero del año próximo en Venezuela. Los dirigidos por Mascherano integrarán el Grupo A junto con Uruguay, Chile, Paraguay y Perú.