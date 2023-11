BH en semifinales tras el fallo de la Federación

Este martes se conoció la resolución del Tribunal de Penas de la Federación Santafesina de Básquetbol ante la apelación que realizó Ben Hur frente al fallo del HTP de la ARB, en relación a la reprogramación del primer partido de la serie de cuartos de final del Oficial ante Argentino Quilmes, que había sido suspendido por falta de seguridad en el gimnasio Elías David.

En definitiva el ente rector provincial dictaminó darle por ganado el encuentro a Ben Hur con un resultado de 20 a 0, con lo cual el equipo de Andrés Mandrille se mete en semifinales (recordemos que luego se disputaron los otros dos partidos y la serie estaba igualada), donde su rival será Libertad, mientras que la otra semifinal deben disputarla Atlético e Independiente.

De todos modos, habrá que aguardar si Quilmes no realiza alguna presentación en el transcurso de las próximas horas. De lo contrario, ahora la ARB tendrá que efectuar la programación de las semifinales.

Ayer, en sus redes sociales, el básquet masculino de Ben Hur publicó el siguiente texto: «en el día de hoy recibimos el fallo del HTP de la Federación Santafesina de Básquet, el cual dictaminó a favor de Ben Hur.Convencidos que los partidos se ganan en la cancha, pero también convencidos de que nuestra competencia local merece ser prestigiada y respetada en su reglamentación. Es en base a eso que trabajamos seria y comprometidamente tratando siempre de cumplir y estar a la altura de lo que la normativa legal exige.

"Formamos parte de una gran institución, y como tal, la decisión de elevar a un tribunal superior fue tomada desde Comisión Directiva del Club, Subcomisión de Basquet, Cuerpo Técnico y Jugadores ante el fallo adverso del HTP local, que consideramos injusto y desconsiderado en el cumplimiento del articulado del Reglamento de Torneos de la ARB».



LO EXPRESADO POR QUILMES

La entidad cervecera también se expidió en sus redes: "...manifestamos nuestra sorpresa por la decisión, teniendo en cuenta que en dos ocasiones el HTP de la Asociación reconoció el error involuntario de un tercero (la empresa de seguridad) para que no se pueda disputar el encuentro. Nuestra institución demostró fehacientemente que fue un error involuntario, por lo que tenemos la certeza que el partido debía disputarse.También nos sorprende absolutamente que la Federación dé lugar a un Recurso presentado una semana después del fallo del HTP local, pero más nos sorprende que el Consejo Directivo de la Asociación no haya programado durante esa semana el partido, tal como fue solicitado por el HTP local, más teniendo en cuenta que el torneo llevaba más de un mes de inactividad por esta situación. Sin embargo, se decidió esperar que se desarrolle el Torneo Provincial de Selecciones Sub 14, y ante la Apelación presentada, ya no tenía la obligación de programar el partido.

"...Tampoco nos deja de sorprender que a los pocos días que se suspendió nuestro partido por la "tolerancia cero" que marca el Reglamento ante la ausencia de la seguridad, en Sunchales se disputó un encuentro que comenzó 40 minutos más tarde de lo programado porque se esperó a los oficiales, quienes no estaban en el horario de inicio del encuentro. ¿El reglamento es para todos o para algunos? ¿O depende de la presión que se ejerza sobre las autoridades del encuentro? Argentino Quilmes es un fiel defensor de la competencia local y de sus entes autónomos, pero definitivamente hay cosas que no nos terminan de cerrar. Por último, en las próximas horas definiremos los pasos a seguir entre todos los involucrados para defender el honor de la institución, dirigentes, jugadores, cuerpo técnico y socios".



ARGENTINA CAMPEÓN

El seleccionado argentino masculino Sub 17 de básquetbol se consagró campeón del Sudamericano de la categoría (FIBA Américas U17), que se llevó a cabo en Colombia, al derrotar en la final a Venezuela, por 72-56, en Valledupar. El conjunto albiceleste, dirigido por el DT bahiense Mauro Polla, se impuso con la siguiente progresión: 21-12, 37-30, 53-41 y 72-56.

De este modo, el elenco argentino finalizó invicto el certamen, con cinco triunfos en igual cantidad de actuaciones. El escolta Felipe Minzer (Zaragoza, España) resultó la figura del partido, con un saldo de 14 puntos (3-6 en dobles, 0-2 en triples, 8-14 en libres), 11 rebotes y 4 robos en 26 minutos.