Un positivo balance del Torneo Oficial del MSAP

Con la disputa del "Premio Coronación", el pasado lunes finalizó el Torneo Oficial "Omar 'Cachete' Pelosi" del Midgets Show and Power y su telonera, el Mini Power, en el circuito "Atilio Carinelli (h)" de San Antonio - Castellanos.

Las brillantes consagraciones de Matías Audino -revalidó el título que había conseguido en el año 2022- y Gaspar Fler, reflejaron el gran nivel que exhibieron ambos pilotos a lo largo de un campeonato que definieron de manera anticipada.

Fueron los máximos ganadores en sus respectivas divisionales en un certamen que tuvo a otros grandes protagonistas y que se ilusionan con poder luchar con renovadas expectativas por la corona en 2024.

Vale la pena destacar que se cumplieron este año las 12 fechas pactadas y que tanto en el Midgets Show and Power como en el Mini Power se realizaron carreras especiales, con la participación de invitados, en una modalidad que tuvo una muy buena aceptación y permitió ofrecer espectáculos de alto contenido emocional.

Otro de los temas salientes fue la impecable presentación del escenario que se utilizó a lo largo de todo el calendario, en el que se fueron incorporando mayores comodidades y brindando nuevos servicios a los aficionados, que respondieron en buen número en cada una de las programaciones desarrolladas.

La celeridad con la que se llevaron a cabo las actividades, respetándose los respectivos cronogramas, es otro aspecto que merece incorporarse a la columna del haber, reflejándose en ese aspecto el compromiso asumido por los responsables de la organización.

También debe señalarse, a la hora del balance final, la cantidad de participantes, alcanzándose un récord de inscriptos en el historial del Midgets Show and Power, en una clara muestra del crecimiento que se alcanzó en la mejor temporada desde su creación.

Un párrafo especial para Cristian Bottazzi y toda la familia de la categoría, por el trabajo realizado en un 2023 que terminó dejando la vara bien alta y planteando un nuevo desafío para el próximo Torneo Oficial.