Rafaela Emprende sigue cumpliendo objetivos de trabajo

Hace unos días, en el salón auditorio de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE), se llevó adelante la presentación de los trabajos realizados por estudiantes del último año de la carrera de Diseño de la Comunicación Visual a emprendedores del programa Rafaela Emprende.

Con cada emprendimiento se trabajó en objetivos diferentes siguiendo las necesidades que cada uno de ellos planteaba necesaria para potenciar sus emprendimientos. Así, se destacaron actualizaciones y modificaciones de logos, piezas comunicacionales para redes sociales y páginas web con un diseño acorde e innovador para cada proyecto.

En la jornada, estuvieron presentes emprendedores, estudiantes, docentes de la carrera, la directora de la Licenciatura, Gabriela Lamy; el Decano de la Universidad, Darío Karchesky; el secretario de Producción, Empleo e Innovación del municipio, Diego Peiretti y miembros del equipo coordinador del programa Rafaela Emprende.

En cuanto a las experiencias, Julia, una de las alumnas de la UCSE manifestó: “Lo que aprendí en cuanto a las prácticas fue tener contacto con el cliente/emprendedora, ya que anteriormente trabajé pero no tenía contacto. Me sirvió un montón, muy amables las dos emprendedoras que me tocaron”.

Seguidamente, Horacio, uno de los emprendedores seleccionados, detalló: “La capacitación que ofrece la Municipalidad por parte de Rafaela Emprende y el trabajo en conjunto con la UCSE, resulta fundamental para todos los que participamos, ya que logramos tener una identidad propia junto al trabajo de las alumnas, diseñando la marca, logo y redes sociales. Todo esto da un resultado muy satisfactorio para seguir apostando a nuestro emprendimiento, muy agradecido”.

Por último, Ezequiel, uno de los profesores del programa, dijo: “En una primera instancia lo que se puede destacar es la variedad de rubros que hubo en los emprendimientos. Esto permitió que los alumnos y las alumnas puedan ver y tengan un panorama mucho más amplio para poder aplicar los distintos diseños y usos de esos diseños”.

“En otra segunda instancia, los emprendedores entendieron y se dieron cuenta de que la marca hace que su producto tome un mayor valor, lo cual hace que también en el mercado ese valor también se retribuya en forma de venta y visualización”, cerró.

La experiencia de este año con el programa Rafaela Emprende fue, como cada año, un momento de aprendizaje y también de gran satisfacción por los resultados logrados. Fue un trabajao en conjunto entre todo el equipo de Rafaela Emprende; los profesores Ezequiel Sabater y Silvina Botteri de UCSE, que guiaron y coordinaron el grupo de estudiantes, y la predisposición de los emprendimientos.