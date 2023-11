Robaron en una farmacia tras romper la vidriera

A las 2:10 de la madrugada de ayer, en la intersección de Bv. Lehmann y calle 14 de Julio, agentes de la GUR observaron a dos individuos corriendo en actitud sospechosa. Luego de interceptar a uno de ellos en el lugar, comprobaron que llevaba un perfume.

De inmediato el Centro de Monitoreo dio aviso que el otro sujeto se estaba dando a la fuga por calle Lavalle hacia el norte del mapa ciudadano. Finalmente fue interceptado en calle Ramón y Cajal al 200 y minutos después un móvil policial del Comando Radioeléctrico procedió a su traslado.

El sujeto en cuestión fue identificado como José Luis B., de 16 años, y que hace unos tres meses vino a vivir a Rafaela, donde estaría viviendo en barrio Barranquitas. Posteriormente fue aprehendido Ezequiel A. de 19 años, domiciliado en las cercanías, a quien le hallaron en su poder otros dos perfumes.

No había pasado mucho tiempo, cuando un vecino que no se identificó, avisó telefónicamente que en la farmacia Morbidoni, en Av. Ernesto Salva 34, desconocidos rompieron la vidriera.

Desde el Centro de Monitoreo se movieron las piezas, constatando que lo denunciado telefónicamente era positivo, y que había perfumes faltantes.

Casi una hora después uno de los propietarios de la farmacia, pudo ser ubicado y se le informó sobre lo sucedido.

Finalmente ambos sujetos fueron trasladados a sede de la Comisaría 13ª donde quedaron resguardados en calidad de detenidos por el robo y la rotura de la vidriera de la farmacia, dando conocimiento al Fiscal de turno y al Juzgado de Menores. En total fueron secuestrados 4 perfumes de marcas reconocidas –Kevingston, Antonio Banderas y Sarkany- con sus envoltorios.

Fuentes relacionadas a la seguridad ciudadana dijeron a LA OPINIÓN que no sería la primera vez que estos sujetos rompen vidrieras. “Son siempre los mismos”, se escuchó decir.



ROBO EN UNA VIVIENDA:

UN DETENIDO

A la 1.30 de la madrugada de ayer, a través del sistema Ojos en Alerta se alertó sobre un robo en desarrollo en un domicilio de Av. Ernesto Salva al 1700. La propietaria de la vivienda también se comunicó con la Guardia Urbana para informar dicha situación.

Minutos después agentes de la GUR dialogaron con la víctima de 30 años, quien informó que le habían robado un televisor de 50 pulgadas, una PlayStation 4, dos acolchados, dos joystick, y que le forzaron una ventana para ingresar. El hecho habría ocurrido entre las 22:00 y la 1:00.

En ese marco se tuvo conocimiento que un móvil de la Policía de Acción Táctica (PAT) había detenido a un sujeto, en Av. Ernesto Salva al 2000 con un acolchado y un televisor, y que probablemente podía tener relación con el hecho denunciado.

A las 3 de la madrugada se tuvo conocimiento que personal policial de la Comisaría 13ª había aprehendido a un individuo que tendría relación con el hecho y que fue identificado como Matías Ezequiel D.L., de 32 años, domiciliado en un tramo de calle Soldano.



INGRESO A UN

DOMICILIO

En la mañana de ayer personal del Destacamento Nº 7, tomó conocimiento a través de un joven de 26 años, que un sujeto habría entrado a su domicilio ubicado en calle Lisandro de la Torre al 500, dando la descripción del mismo.

Así, los uniformados lograron dar con un sujeto de similares características a las aportadas en intersección de calles Avanthay y Avellaneda, tratándose de un hombre de 33 años, por lo que procedieron a su aprehensión y posterior traslado a Comisaria de la jurisdicción. Se dio conocimiento al fiscal de turno, quien dio directivas a seguir.