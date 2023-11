En una escuela robaron los aires acondicionados

Impotencia, indignación, bronca pero no resignación. Así es el estado de la comunidad educativa de la Escuela primaria Nº 1.361 "Ángela Peralta Pino", ubicada en Francia 2950 de barrio Zazpe, tras un nuevo robo en sus instalaciones. Anoche, a las 23:27 hs, un vecino dio aviso al 911 tras observar a personas en los techos del establecimiento.

Al rato efectivos policiales llegaron a la escuela, avisaron a docentes del equipo directivo y entonces comenzaron a evaluar los daños ocasionados y los faltantes. "Se robaron cuatro aires acondicionados a pesar de que le habíamos hecho colocar una estructura de seguridad de hierro. Solo les interesa la parte exterior de los equipos para extraer los cables, por el cobre. Nos queda la parte del aire en el interior de las aulas pero que no sirve para nada, es como no tener más los aires, justo ahora que las temperaturas superan rápidamente los 30 grados", explicó anoche una maestra.

"Los aires acondicionados se fueron comprando a través de aportes del Fondo de Asistencia Educativa que entrega la Municipalidad y donaciones de privados. No sabemos si vamos a poder reponerlos, más aún con los precios que hay ahora", agregó la docente del equipo directivo.

No es la primera vez que los delincuentes ingresan al predio. "Todo el tiempo se producen robos, actualmente estamos sin teléfono y sin internet porque se robaron los cables. Es muy difícil seguir en estas condiciones", agregó.

A modo de protesta, reclamo y también para hacer catarsis, la comunidad educativa de la Escuela "Ángela Peralta Pino" evaluaba la posibilidad de hacer un abrazo simbólico durante este martes o quizás miércoles "para exigir a las autoridades que se ocupen de la problemática de la inseguridad que atenta contra la educación".