Se definirá cuándo se tratará la ordenanza Tributaria

Con la temporada de elecciones clausurada con el balotaje del pasado domingo, que terminó con la victoria del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, ahora el interés de la conversación pública se focaliza en la conformación de los gobiernos de distintos niveles y en los procesos de transición política.

En Rafaela, el concejal e intendente electo, Leonardo Viotti, ultima por estas horas la redacción del proyecto con el nuevo organigrama municipal, que tendrá ocho secretarías, cuatro subsecretarías y la Fiscalía Municipal, que estará a cargo de Matías Gentinetta. "Aún no está totalmente decidido el nombre de las nuevas áreas, en principio el proyecto podría estar listo para la semana que viene, pero con lo justo. Si ingresa el miércoles 29, podría tratarse sobre tablas en las sesión del 30 de diciembre. Y si no se logra cumplir este objetivo, quedará para la sesión del 7 de diciembre, la última con la actual integración del cuerpo legislativo", explicaron ayer a este Diario desde el entorno de Viotti.

Otra definición que interesa a los contribuyentes rafaelinos gira en torno al proyecto de ordenanza Tributaria 2024, que envió al Concejo el intendente, Luis Castellano el pasado 29 de septiembre junto al proyecto de Presupuesto para el próximo año.

"Este martes vamos a empezar a evaluar la iniciativa. No está decidido cuál será la propuesta de actualización de la Unidad de Cuenta Municipal que impacta en el valor que los frentistas pagan, por ejemplo, por la Tasa. Pero sí está planteado como objetivo que sea el actual Concejo el que apruebe el proyecto", agregaron las fuentes consultadas. A la actual integración de nueve ediles -ya no está Brenda Vimo, quien se alejó el 31 de octubre pasado para retomar un cargo en el área del Ministerio de Salud- le quedan tres sesiones antes de la renovación, por lo que no sobra el tiempo.



REUNIONES POR ÁREAS

PARA LA TRANSICIÓN

Tras el encuentro de la Mesa de la Transición efectuado el jueves por la tarda con la presencia de Castellano y Viotti, este miércoles el proceso continuará con "reuniones por áreas" que contemplarán las secretarias de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Metropolitano y Ambiente y Movilidad, que están a cargo de Bárbara Chivallero, Diego Martino y María Paz Caruso respectivamente.

Por otra parte, este Diario consultó por el futuro de funcionarios clave en la actual gestión de Castellano y que forman parte de la planta permanente del Municipio, como los secretarios de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, de Desarrollo Social, Myriam Villafañe y de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti. "Está todo bien, en principio continuarán en sus cargos de planta permanente durante la próxima gestión", respondieron las fuentes.

En cuanto a versiones que indicaban sobre cortocircuitos en la relación entre el intendente electo Leo Viotti y el gobernador electo, Maximiliano Pullaro, las fuentes las negaron en forma tajante. "La relación es buena. Hay muchos proyectos en común. Viotti tiene muchos proyectos para los cuales requiere del respaldo del Gobierno provincial. Y el gobernador asumió compromisos con la ciudad y con el departamento", indicaron. "El diálogo está abierto todo el tiempo. Incluso hay cargos de la Provincia en la ciudad que se deben cubrir y que forman parte de la agenda, agregó. En esa lista figuran la Región de Educación, la jefatura del Nodo de Salud, la Dirección del Hospital, el área de Minoridad y Niñez, la gerencia de Aguas Santafesinas.