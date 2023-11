Peñarol sumó una nueva Copa con la goleada frente a Sportivo Norte

En el duelo de equipos que se conocían mucho por los enfrentamientos del año y porque sabían lo que es ganar finales en este 2023, prevaleció otra vez Peñarol. El equipo de barrio Villa Rosas no dejó dudas en la definición de la Supercopa Departamento Castellanos, derrotando a Sportivo Norte por un contundente 4 a 1 y para sumar el segundo trofeo del año, recordando que había ganado la Copa del mismo nombre ante Ben Hur a mediados de año. Fue otra gran tarde de fiesta en este año liguista, donde una vez más hubo un estadio casi colmado y con un espectáculo que se pudo dar de la mejor manera.

Como dato curioso, se volvió a repetir el resultado del 31 de octubre cuando estos mismos equipos se midieron por el torneo Regional Amateur, y la V azulada ganó en Barranquitas con las mismas cifras. Y por si fuera poco, el fin de semana tendrán que enfrentarse en el inicio de la segunda ronda del torneo organizado por el Consejo Federal.

Más allá de no contar con un jugador que viene siendo determinante en estos últimos tiempos, como Claudio Albarracín, Peñarol fue superior con el fútbol de Góngora y Lastra, y la potencia ofensiva de Manuel Bustos. El goleador fue una vez más el encargado de abrir el marcador a los 7', cuando primero pivoteó en la media luna y abrió a la derecha para Acuña, que envió un centro preciso para el propio Bustos que muy rápido se posicionó en el área chica y ante un Ludueña descolocado cabeceó al arco vacío para abrir el marcador.

Sportivo Norte hizo el gasto en ese primer tiempo y en los pasajes finales de la etapa generó cuatro chances claras, pero su falta de eficacia lo privó de irse a los vestuarios con la paridad.

En el inicio del complemento, cuando Sportivo insistía adelantado en el terreno, salió una contra por la izquierda del elenco de Togni y la hizo toda Jonatan Lastra. Trasladó unos 25 metros y lo vio adelantado a Ludueña, para sacar un remate que rebotó levemente en un defensor, pero lo suficiente para elevar aun mas el balón que ingresó por detrás del arquero pese a que en el esfuerzo alcanzó a tocarlo. Igual, un gran gol que le daba una ventaja importante a la V azulada.

Más allá de los cambios, el equipo de Marcelo Varela no logró pesar en los últimos metros de la cancha y con todo su oficio, Peñarol fue jugando con la desesperación del rival y tratando de tener la pelota. Además, se le facilitó aun mas el trabajo con la infantil expulsión de Agustín Vera, que se desentendió del balón en el área para ir a derribar a Ojeda y provocó un indiscutido penal que Darío Suárez cobró, y que con jerarquía Cólzera cambió por gol.

Si bien pudo descontar Sportivo con un penal de Ochoa, ya no quedaba tiempo. Aunque igualmente Peñarol lo usufructuó para aumentar las cifras con otro golazo de Colzera al segundo palo de Ludueña.

En Liga Rafaelina, si bien en el torneo regular no fue gran protagonista, en las Copas fue la temporada del equipo de Hugo Togni, que llegó a mediados de año y volvió a demostrar que armó una escuadra que ya le dio mucho, pero que todavía puede seguir dando que hablar con el Regional. Su gente lo disfrutó a pleno en la tribuna visitante del Coloso.



SPORTIVO NORTE 1 - PEÑAROL 4

Estadio: Germán Soltermam.

Arbitro: Darío Suárez.

Sportivo Norte: Leonardo Ludueña; Mateo Maldonado (70' Nazareno Galarza), Agustín Vera, Damián Maciel y Sebastián Acuña; Baltazar Triverio (65' Leonardo Ochoa), Gabriel Leguizamón, Manuel Sánchez y Facundo Maldonado (59' Emiliano Fenoglio); Juan Espíndola (59' Augusto Baldasarre); Oscar Maldonado. DT: Marcelo Varela.

Peñarol: Joaquín Pinzano (60' Jorge Gallizzi); Gustavo Mathier, Jonathan Vasquez (76' Matías Ojeda), Enzo Chantiri y Enzo Wattier; Cristian Acuña (60' Matías Tejeda), Nicolás Pautasso, Lisandro Berli (45' Joaquín Nazzi) y Hugo Góngora; Jonatan Lastra (72' Ariel Cólzera) y Manuel Bustos. DT: Hugo Togni.

Primer tiempo: a los 7' gol de Bustos (P).

Segundo tiempo: a los 6' gol de Lastra (P), 38' gol de Cólzera (P), de penal, 42' gol de Ochoa (SN) de penal y 47' gol de Cólzera (P).

Incidencia: a los 37' del ST fue expulsado Vera (SN).