Ben Hur logró su primera victoria en el pendiente

Debut con triunfo para Gustavo Barraza en su regreso al Lobo, y primera victoria del equipo de barrio Parque en el Regional Amateur 2023/24. Fue este lunes por 2 a 0 en Arocena frente a 9 de Julio, en el partido suspendido de la primera fecha (el motivo había sido la presencia de público visitante y la falta de garantías del operativo policial), el pasado 29 de octubre en el marco de la Zona 7 de la Región Litoral Sur.

Fue, por otra parte, el estreno en el certamen y con gol para Joaquín Molina, sin dudas el jugador de mayor renombre que incorporó la BH en su objetivo de lograr el ascenso al Federal A. Su aparición en la red fue a los 23 minutos del primer tiempo.

Si bien no brilló y no quedan dudas que se espera más de este equipo, la BH pudo empezar a sumar de a tres ante un rival que claramente es el más débil del grupo.

En el segundo tiempo Leandro Sola, un jugador que no era titular en el Regional con Carlen y al que Barraza colocó en el once inicial, apareció para convertir el segundo tanto a los 22' y darle la tranquilidad necesaria a sus compañeros.

Un poco de oxígeno para un Ben Hur que no tuvo el comienzo de torneo esperado, pero que cambió a tiempo en el timón para intentar quedarse con la zona. Ben Hur recuperó la sonrisa, sumó de a tres y ahora con plantel completo con Molina a disposición, empieza a ver con otro panorama el torneo.

El Lobo quedó con 5 puntos, superó la línea de Argentino de Franck (4 unidades) y ahora es escolta de Juventud de Esperanza, que tiene 7 unidades. Es decir que depende de si mismo.

La formación benhurense ayer fue con: Gonzalo González; Kevin Acuña, Luciano Cura, Pablo Moreyra y Lucas Carrizo; Joaquín Castellano (75' Sebastián Jiménez), Leandro Sola, Ignacio Schell Grane (64' Juan Bessone), Matías Rojo (64' Gastón Comas); Diego López (75' Lautaro Larrasabal) y Joaquín Molina (69' Adrián Rodriguez).

Ben Hur y 9 de Julio de Arocena volverán a enfrentarse el domingo, a las 19.30, en el estadio Néstor Zenklusen dando comienzo a la segunda rueda de esta primera fase.