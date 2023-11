Todos los detalles

Estadio: Maracaná.

Árbitro: Piero Maza. VAR: Juan Lara.

Hora: 21:30.

TV Pública y TyC Sports.



Brasil: Alisson; Emerson, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Augusto; Bruno Guimaraes, André; Raphinha, Rodrygo, Gabriel Martinelli; y Gabriel Jesus o Joao Pedro. DT: Fernando Diniz.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María o Leandro Paredes, Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.



OTROS PARTIDOS FECHA 6

A las 20 Paraguay vs. Colombia; 20.30 Uruguay vs. Bolivia y Ecuador vs. Chile; 23 Perú vs. Venezuela.