Hockey: 9 de Julio fue octavo en Chaco

Este sábado finalizó en Resistencia el campeonato Regional NEA damas sub 14 C en el que participó 9 de Julio de nuestra ciudad con un buen desempeño, ocupando el octavo puesto.

El equipo dirigido por Champy Dominino se impuso por 5 a 0 en la fase clasificatoria ante Sixty de la capital chaqueña, con goles de Sofía Ortega -2- (uno de penal), Lara Molina, Keren Zorrilla y Delfina Palota. Luego completó la etapa inicial del torneo empatando 1 a 1 con Tacurú de Posadas, con gol de Lara Molina. El cruce no fue favorable para el elenco rafaelino, ya que debió enfrentar a Universidad del Nordeste, que convirtió 25 goles en los tres partidos de la instancias clasificatoria, y luego en cuartos superó a las Leoncitas julienses por 5 a 0 en los cuartos de final.

Ya en la ronda del quinto al octavo puesto perdió por 4 a 1 ante Jaguareté, anotando Emma Unrein el tanto rafaelino.De tal modo, el partido de cierre fue este sábado nuevamente ante Tacurú (habían empatado 1 a 1 en la etapa clasificatoria) y se repitió la igualdad de la primera fase, pero esta vez 2 a 2. Convirtieron Iara Molina y Sofía Ortega para las rojiblancas, que luego cayeron 3-2 en penales australianos (Emma Unrein y Lola Lombardo), quedando de tal modo en el octavo puesto.