Empieza a delinearse el futuro gabinete de Milei

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente electo Javier Milei ya comenzó a llenar los casilleros del Gabinete y de los principales puestos que quedarán libres a partir del 10 de diciembre y la salida de la administración del actual mandatario Alberto Fernández.

El confirmado jefe de Gabinete y que coordinará todos los ministerios será Nicolás Posse, un dirigente muy cercano al libertario, que actualmente está al frente de los equipos técnicos de La Libertad Avanza.

Entre los recién anunciados está Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia, un abogado penalista que se conoció con Milei en un estudio de televisión.

Además, fue confirmada ayer la diputada Carolina Píparo, ex candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, como la futura titular de la ANSES, a cargo de las jubilaciones y asignaciones.

Este lunes a primera hora Milei dijo que la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, no iba a tener solo funciones en el Senado, por lo que se interpretó que también estaría al frente de las carteras de Seguridad y Defensa, algo de lo que se había hablado en las últimas semanas.

Sin embargo, por la tarde Villarruel al salir del búnker libertario aclaró que no ocupará ninguno de esos ministerios.

De hecho, trascendió que la negociación por estas horas para llenar ese espacio se está dando entre Milei y el ex presidente Mauricio Macri, por lo que el puesto podría ir para alguien del PRO.

La presidenta de ese partido, Patricia Bullrich, descartó ocupar ese espacio en caso de recibir un ofrecimiento, aunque no rechazó estar dentro del Gobierno. Entre los dirigentes que se baraja aparece el nombre del diputado bonaerense Cristian Ritondo.

El actual asesor Guillermo Francos estará al frente del Ministerio del Interior. Francos inició su carrera política en los gobiernos de Roberto Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse, entre 1970 y 1973, tras desempeñarse como secretario privado del Ministerio de Justicia.

En los años 90 estuvo cerca de Carlos Menem y fundó junto a Domingo Cavallo el partido Acción por la República.

A finales del año 2000 abandonó la política activa como consecuencia de un "cansancio moral" y se dedicó a la gestión privada dentro del Grupo Eurnekian.

Desde 2007 a 2011 fue presidente del Banco Provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Daniel Scioli y en la presidencia de Alberto Fernández fue designado representante argentino en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El equipo de colaboradores de Milei también estaría compuesto por Sandra Petovello, ministra de Capital Humano, una nueva cartera que unificará Desarrollo Social, Trabajo Salud y Educación, que pasarán a ser secretarías.

Pettovello es licenciada en Ciencias de la Familia egresada de la Universidad Austral y actualmente es la vicepresidenta de la UceDe, cargo al que accedió en febrero de 2022.

Integró la lista por la Ciudad detrás de Diana Mondino y Oscar Zago, pero dejaría su lugar para sumarse a uno de los principales ministerios que tendrá el futuro gobierno de Javier Milei.

Su puesto será clave dado que tendrá bajo su mando un tema sensible como el manejo de los planes sociales.

El ministro de Infraestructura será Guillermo Ferraro, ex director de la consultora KPMG, quien se desempeñó como director y presidente de empresas del sector de servicios y entidades bancarias.

Fue vicepresidente del Banco Suquía, director del Banco Bisel y vicepresidente de Nación Servicios, entre 2005 y 2007.

La diputada electa y economista Mondino sería la nueva canciller, en tanto que Gustavo Morón desempeñaría el cargo de ministro de Trabajo.

Milei confirmó este lunes en declaraciones radiales que tanto Florencio Randazzo como Luis "Toto" Caputo y Javier Iguacel "serán parte del equipo".

Su Gabinete será compuesto por los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Seguridad, Interior, Defensa, Justicia y Capital Humano.