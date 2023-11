Shakira admitió fraude fiscal y evitó el juicio

La estrella colombiana del pop Shakira llegó el lunes a un acuerdo para evitar un juicio en Barcelona por las acusaciones de que no pagó 14,5 millones de euros (15,7 millones de dólares) de impuestos sobre la renta en España entre 2012 y 2014, argumentando que fue provocado por razones personales.

Como parte del acuerdo, aceptó los cargos y una multa de la mitad de la cantidad adeudada, más de 7,3 millones de euros.

También aceptó otra multa de 438.000 euros para evitar una pena de tres años de prisión, dijo el juez durante la primera vista del juicio.

"Esta decisión de llegar a un acuerdo responde a razones personales, emocionales y sentimentales que nada tienen que ver con (razones) legales", expresó Shakira en un comunicado difundido por su agencia de comunicación española.

"He llegado a la conclusión de que ganar no es una victoria si el precio es que te roben tantos años de tu vida", agregó.

"¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?", preguntó el juez José Manuel del Amo Sánchez al inicio del juicio.

"Sí", respondió en voz baja Shakira, vestida con un traje rosa a juego con su bolso rosa.