El Volkswagen up! da su adiós final

El VW up! fue un gran auto, pero no por ello un éxito comercial. El city car resultó bien hecho, sólido y rendidor, sin embargo, perteneció a un segmento en retirada a nivel global y luego de dejar de ser producido en Brasil, ahora también cierra su ciclo en Europa.

Concebido como un modelo chico para las apretadas urbes del Viejo Continente, el up! llegó a este lado del Atlántico junto con un soplido de autos chiquitos del segmento A como Mobi y Kwid, pero con una propuesta de mayor calidad y modernidad.

Bien construido, con altos niveles de seguridad, además de un motor moderno, y rendidor, quizás su talón de Aquiles en nuestros mercados fue un precio alto para el tamaño de auto, y por ello se dejó de fabricar en Brasil en la primera mitad de 2021.

Ahora, Volkswagen retira al up! de la producción, que seguía en su planta de Bratislava, Eslovaquia, y que además marca el retiro de la plataforma PQ12.

El VW up! se lanzó a nivel global en 2011 y en Argentina durante 2014, y tuvo variantes como el Cross up! de estilo aventurero, el TSi turbo deportivo y la infame i-Motion cuya caja manual robotizada me dejó mal sabor en su prueba de manejo. Entre sus variantes, existió el e-up! que, ante la necesidad de VW por ofrecer un modelo eléctrico en Europa, hizo volver a la vida al pequeño hatchback en el Viejo Continente.

¿Tendrá sucesor el up!? En Europa al menos debería de haber un sucesor 100% eléctrico de la familia ID. basado en la nueva plataforma para baterías MEB-Light.