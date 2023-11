Milei ganó en Santa Fe, en Rafaela y en el departamento Castellanos

Con el 99,72 por ciento de las mesas escrutadas, Javier Milei, ganó con el 62,82% de los votos en Santa Fe que junto a Córdoba y Mendoza fueron las provincias en las que La Libertad Avanza (LLA) arrasó en las urnas. En tanto, el ministro de Economía, Sergio Massa, obtuvo un 37,17% de los votos. Milei ganó en todos los departamentos de la provincia que gobierna Omar Perotti por una diferencia de más de 25 puntos, y en la ciudad de Rosario, el candidato libertario cosechó casi el 58 por ciento de los sufragios emitidos.

En la provincia hubo 32.598 votos en blanco (1,60%) y unos 43.838 votos nulos (2.15%). En el caso de Milei, cosechó un total de 1.278.243 sufragios contra los 756.388 de Massa.

"Quiero felicitar al presidente electo @JMilei por la elección. Asimismo destacar al conjunto de los argentinos por ser protagonistas de una jornada electoral ejemplar, que transcurrió en paz", escribió el gobernador de Santa Fe en sus redes sociales. Y agregó: "El país transita una enorme crisis, y espero que con sus decisiones pueda encontrar soluciones que transformen y modifiquen la angustia que tienen hoy todos los argentinos".

El intendente electo de Rafaela, Leonardo Viotti, también se pronunció en su cuenta de X, ex Twitter. "Hoy celebramos una nueva jornada democrática, en orden y en paz. Felicito al presidente electo @JMilei. Deseo que en sus decisiones y acciones encontremos las soluciones a los problemas que nos aquejan a los argentinos", subrayó el concejal radical.

Por su parte, Perotti no escribió mensaje alguno en sus redes tras el triunfo de Milei, aunque sí lo había hecho cuando fue a votar cerca del mediodía a la Escuela Alberdi de Rafaela. No fue un buen año en términos electorales para el peronismo de la provincia y de la ciudad ya que perdió a nivel nacional, en la provincia de Santa Fe y también en Rafaela.

Tampoco emitió opinión el intendente de Rafaela, Luis Castellano luego de confirmarse el triunfo del candidato de La Libertad Avanza. Nada en su cuenta de X mientras que en Instagram lo último que compartió fue un video de cuando fue a votar ayer a la mesa que tenía como autoridad a Ariel Levrino, ex jugador profesional de Atlético de Rafaela y actualmente docente de escuela secundaria.

Por su parte, quien estaba eufórico era el concejal de Juntos por el Cambio - PRO, Ceferino Mondino, quien encabezó en Rafaela y el departamento la organización de los fiscales en representación de La Libertad Avanza. "Estamos contentos. Teníamos que dar una mano para garantizar que se respete la voluntad popular en Rafaela y en el departamento Castellanos. No podíamos dejar solos a nuestros votantes, que pedían algo más. Lo hicimos y la diferencia en la ciudad fue enorme entre Milei y Massa, al igual que en el departamento", sostuvo Mondino en declaraciones a LA OPINIÓN.

Como el escrutinio fue veloz, pasadas las 18:30 hs. de ayer se conoció el resultado de una mesa de la Escuela "Lisandro de la Torre" mostró a Milei con 191 votos, a Massa con 77 en tanto que solo hubo 5 nulos y 4 blancos. Finalmente, en Rafaela Milei obtuvo el 73,61% de los sufragios con un total de 44.807 en tanto que Massa logró 16.065 (26,39%). Es decir que tres de cada cuatro rafaelinos que fueron a votar este domingo eligió la boleta de Milei.

De este modo, Milei, que el 22 de octubre reunión algo más de 21 mil votos, "heredó" gran parte de los votos de Patricia Bullrich (más de 20.000), quien y algunos de Juan Schiaretti (más de 8.000).

En el departamento Castellanos, hubo resultados sorpresivos por la amplia diferencia. En Villa San José, Milei capturó 279 sufragios en tanto que Massa se quedó con apenas 11. En San Antonio, el libertario contó 185 votos y Massa solo 50; y en Vila el primero consiguió 719 y el postulante oficialista 270.

La foto del departamento Castellanos es tan concluyente como Rafaela: Milei se quedó con el 73,48% de los sufragios (81.645) y Massa con 26,51% (29.457). Así las cosas, La Libertad Avanza se impuso claramente en la ciudad y en el departamento del actual Gobernador de Santa Fe. De poco valió la reciente visita del propio Massa para inaugurar el Depósito Fiscal en el PAER.

En las elecciones del pasado 22 de octubre, en Santa Fe, el candidato a presidente más votado fue Javier Milei, mientras que en segundo lugar se ubicó Sergio Massa, Patricia Bullrich en tercer lugar, seguidos por Juan Schiaretti y Myriam Bregman.



CÓRDOBA

Milei también arrasó en la vecina provincia de Córdoba con casi el 75 por ciento de los votos. Milei obtuvo un 74,05 por ciento con un total de 99,79% de las mesas escrutadas mientras que el ministro de Economía logró el 25,94 por ciento.

El libertario ganó en Córdoba por casi 50 puntos y así la provincia volvió a ser decisiva en un nuevo balotaje presidencial al otorgarle una aplastante victoria al candidato ganador. El contundente resultado superó las especulaciones que hablaban de una posible repetición de la denominada "fórmula del fernet" (70/30), ocurrida 2015 cuando Mauricio Macri le ganó a Daniel Scioli con ese porcentaje.

El gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, felicitó al presidente electo en su cuenta de Twitter: "Felicito al presidente electo de nuestro País, @JMilei. Y le deseo éxitos en su gestión porque ello significará mejora en la vida de los argentinos". Además, Schiaretti, utilizó sus redes para hablarle a los cordobeses. "Quiero saludar al pueblo de mi Provincia, por haber participado masivamente en esta jornada democrática ejemplar. La voluntad expresada en las urnas refleja el rotundo rechazo de los cordobeses al kirchnerismo, ya que es el peor resultado de las últimas tres elecciones para esa fuerza", sostuvo. Y agregó: "Y esto sucede porque maltrataron a Córdoba y al interior de la Patria durante estos 20 años, gobernando desde y para la República del AMBA con una verdadera falta de federalismo, que se reflejó en el valor del costo del boleto de transporte, la luz, el agua, y el combustible que debemos pagarlo más caro en todo el interior de la Patria que en el AMBA".

"Además, nos pusieron desde el AMBA un impuesto confiscatorio como son las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Seguiremos planteando que se eliminen las retenciones y se corrijan los desequilibrios en los costos mencionados arriba para tener una Argentina equitativa y federal. El voto del interior del País reflejó este reclamo", precisó.