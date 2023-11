La reacción de referentes políticos

Los dirigentes políticos de todos los espacios reaccionaron a la victoria del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, luego de que el libertario ganó el balotaje contra el postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa y se convirtió en el nuevo presidente de la Nación.

El ex mandatario Mauricio Macri, uno de los grandes hacedores del triunfo del presidente electo, Javier Milei, se mostró eufórico tras el veredicto de las urnas, y pronosticó "un futuro espectacular" para los próximos años. A la vez, el fundador del PRO reconoció que el "nuevo gobierno" del libertario "necesitará apoyo, confianza y paciencia" teniendo en cuenta que La Libertad Avanza será una fuerza minoritaria en el Congreso nacional y no tendrá la suficiente fuerza para sacar adelante leyes por su cuenta.

"GANÓ EL CAMBIO", festejó la titular del PRO, Patricia Bullrich en la red social X. "Felicitaciones @JMilei por tu contundente e histórico triunfo. Este domingo ganó el cambio profundo por el que venimos trabajando hace años", sostuvo la aliada del libertario en la segunda vuelta electoral.

"Somos millones de argentinos dispuestos a defender la libertad y el progreso por el que tanto estamos luchando, que has sabido representar con ideas claras", señaló la ex ministra de Seguridad tras el triunfo de Milei.

"Una nueva etapa empieza en la Argentina. Un cambio profundo de rumbo económico y el final de un modelo que estaba claramente agotado. Felicito al presidente electo @JMilei y le deseo el mayor éxito en su gestión", manifestó el gobernador electo de Mendoza, Alfredo Cornejo, luego de que se conoció la victoria del libertario.

En tanto, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, también saludó el triunfo del candidato liberal. "Felicito al presidente electo de nuestro País, @JMilei. Y le deseo éxitos en su gestión porque ello significará mejora en la vida de los argentinos", afirmó en la red social X.

Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, también envió su felicitación al presidente electo tras el resultado exitoso en la segunda vuelta. "A 40 años de la recuperación de la democracia nuevamente se ha expresado el pueblo", escribió el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical.

"Felicito al presidente electo @JMilei, deseos de éxito a su gestión y al de nuestro querido país que será el éxito del Pueblo Argentino", agregó Morales en redes sociales.

El presidente electo sumó además el respaldo del embajador norteamericano en Argentina, Marc R. Stanley, quien llamó al nuevo presidente a "trabajar juntos en las prioridades compartidas que benefician a la gente de nuestros dos países, incluyendo la protección de los derechos humanos y la democracia, la lucha contra el cambio climático, la mejora del clima de inversiones y la inversión en la clase media".

También el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hizo públicas sus felicitaciones: "Felicito a Milei y Villarruel por haber sido electos presidente y vice de nuestro país".

"Tienen, a partir del 10 de diciembre, la enorme responsabilidad de llevar a cabo una gestión que saque a los argentinos de la situación en la que estamos. Desde mi lugar, voy a seguir trabajando para construir un país donde todos vivamos mejor. Voy a dedicar todos mis esfuerzos para que los millones de argentinos podamos vivir en paz, trabajando y progresando con honestidad y esfuerzo", completó.

Por su parte, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, aceptó los resultados y remarcó la "humildad en la victoria, dignidad en la derrota". "El Movimiento Nacional tiene más de 200 años de historia. Muchas veces cayó y tantas otras resurgió como el Ave Fenix. Enfrentar con entereza la adversidad, sostener con sabiduría nuestra organización y mantener con firmeza las convicciones porque, más fuertes que nunca, con la Constitución en la mano y el Pueblo en el corazón, vamos a volver... mucho, muchísimo mejores", planteó.

"Acá no se rinde nadie, si nos toca la persecución será la forja del porvenir... y que viva por siempre el sueño de una Patria justa, libre y soberana con tierra, techo y trabajo para todos", completó el dirigente oficialista .

En sintonía el gobernador saliente de Chaco, Jorge Capitanich, sostuvo: "El pueblo argentino y chaqueño se ha expresado a través de las urnas eligiendo a Milei Presidente de la Nación. El pueblo nos ha elegido para ejercer una oposición que exprese la defensa de nuestros derechos y la garantía de nuestra soberanía".

"Agradezco a Sergio Massa y Agustín Rossi por habernos representado dignamente exponiendo nuestras ideas y la sana intención de construir un gobierno de unidad nacional, único camino que alberga la esperanza de una Argentina para todos", sumó.

Otro que se sumó a los apoyos fue el jefe de Gobierno electo, Jorge Macri, quien felicitó al nuevo presidente y se puso a "disposición para trabajar juntos todos los temas que sean necesarios para seguir mejorando nuestra Ciudad y la vida de los argentinos".

"Celebro la decisión de los ciudadanos de acompañar el rumbo del cambio para nuestro país. Tengo la esperanza de que se recupere una Argentina donde el esfuerzo y el mérito sean valores fundamentales para el crecimiento y el progreso", expresó. .

"Felicito a @JMilei, elegido como el próximo presidente de la Argentina. Deseo que su gestión al frente del Estado nacional sea para el bienestar y el progreso de nuestro país", posteó el gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, quien a partir del 10 de diciembre sucederá a Schiaretti.

A su vez, el mandatario electo de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, publicó: "Quiero felicitar al presidente electo @JMilei por la elección. Asimismo destacar al conjunto de los argentinos por ser protagonistas de una jornada electoral ejemplar, que transcurrió en paz".

"El país transita una enorme crisis, y espero que con sus decisiones pueda encontrar soluciones que transformen y modifiquen la angustia que tienen hoy todos los argentinos", apuntó Pullaro, quien será el próximo gobernador santafesino en reemplazo de Omar Perotti.

Asimismo, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, sumó su respaldo: "¡Felicitaciones Presidente Milei! Te deseo el mayor de los éxitos, que será el éxito de todos los Argentinos", dijo el economista que formó parte de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa en un mensaje en redes.

Por su lado, la ex candidata a presidenta y diputada nacional, Myriam Bregman se mostró crítica con el nuevo presidente y el gobierno del presidente Alberto Fernández. "Ganó Milei, sumando casi la totalidad de votos de la derecha tradicional de JxC y una muy alta proporción de Schiaretti. Con demagogia, ganaron parte del voto popular, contra un gobierno donde los ricos se enriquecieron y perdieron los que trabajan, producto del pacto con el FMI", apuntó.

"Llega sin gobernadores ni mayorías parlamentarias y con amplios sectores en contra de sus políticas y las de su vice, a las que siempre enfrentamos. Estaremos en la calle ante cada ataque, porque su libertad, es la libertad de explotarte sin límites , como le dije en el debate", agregó la legisladora en otro posteo.

Al respecto, el presidente de la Coalición Cívica ARI y diputado nacional porteño, Maximiliano Ferraro, manifestó: "Felicitaciones a Javier Milei por haber sido electo presidente de nuestro país y a toda la Argentina que eligió en paz y en libertad".

Las reacciones de todo el arco político argentino se dieron luego de que Javier Milei (LLA) consiguió un amplio triunfo sobre el candidato oficialista Sergio Massa (UP) y se transformó en el nuevo primer mandatario de la Argentina. (NA)