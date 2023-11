Recuperan motos que habían sido robadas

A las 17:35 en intersección de calles Romitelli y Tucumán -barrio Mora- efectivos de la Guardia Urbana divisaron a un sujeto llevando a la par una motocicleta Honda XL 200 c.c. (tipo enduro). Así, dialogaron con quien la trasladaba, Bautista Nahuel C. de 16 años, quien informó que no tenía la documentación del rodado sino solamente las llaves colocadas. Se dio aviso a personal policial quien procedió a trasladar la moto por falta de documentación al Corralón Municipal.

En horas de la madrugada de ayer, personal de Comando Radioeléctrico de Sunchales, se encontraba realizando recorridas y observaron una motocicleta marca Guerrero modelo Trip de color roja, en estado de abandono.

Procedieron al secuestro del rodado, en presencia de testigos, trasladándola a sede de la Comisaría 3ª, quedando el motovehículo en depósito hasta que aparezca el titular registral. Posteriormente, se comunicó telefónicamente una mujer, quien manifestó que le habían sustraído la motocicleta desde la Terminal de Ómnibus, por lo que se le consultaron los datos de la moto, coincidiendo con la secuestrada, por lo que fue restituida a su legítima propietaria.



ROBABA CABLES

Y FUE DETENIDO

En la jornada de ayer, personal de Cuerpo Guardia de Infantería, fue comisionado a calle Ciudad de Esperanza y Entre Ríos -barrio Barranquitas- donde dos individuos estarían sustrayendo cables.

Llegados al lugar, no pudieron dar con los mismos, pero procedieron a realizar una saturación por las inmediaciones, y el Centro de Monitoreo colaboró logrando detener la marcha de un individuo en calle Entre Ríos y las vías del ferrocarril.

Es así que el personal actuante, pudo dar con los cables malhabidos, procediendo a la aprehensión del sujeto en cuestión, y trasladándolo a sede de Comisaría 13ª . Dieron conocimiento al Fiscal en turno, quien ordenó la detención de quien es conocido en el mundo del delito y que responde al nombre de Kevin L. de 24 años de edad, que se le forme un legajo penal por el delito de “robo en grado de tentativa”, y que sea trasladado a Alcaidía.