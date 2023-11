Milei aseguró que "no hay lugar para el gradualismo"

El presidente electo de La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró que a partir de "hoy comienza el fin de la decadencia argentina", al tiempo que subrayó que "no hay lugar para el gradualismo", por lo que buscará avanzar "rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita".

"Hoy comienza el fin de la decadencia argentina", enfatizó el mandatario nacional electo al hablar en su búnker ubicado en el Hotel Libertador. "Basta del modelo empobrecedor de la casta, hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad", resaltó Milei, que fue presentado por su hermana, Karina Milei, antes de subir al escenario.

"Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita nos dirigimos rápido a la peor crisis", enfatizó el libertario, y aclaró que "no hay lugar para gradualismo" a partir de su asunción el 10 de diciembre.

A la vez, agradeció el apoyo del ex presidente Mauricio Macri y de la ex candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, quienes -según destacó- "desinteresadamente pusieron el cuerpo" a la campaña de cara al balotaje.

"Mañana desde primera hora de la mañana nos vamos a poner a trabajar para el 10 de diciembre darle soluciones a los argentinos", aseguró Milei.

En ese marco, hizo un pedido de "responsabilidad" al gobierno nacional. "Al Gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entienda que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia. Que se hagan cargo hasta el final del mandato del 10 de diciembre", sostuvo el diputado nacional. "Nuestro compromiso es con la democracia, con el comercio libre y con la paz. Vamos a trabajar codo a codo con todas las naciones del mundo libre", destacó Milei.

"Tenemos un problema monumental por delante, la inflación, el estancamiento, la falta de empleo genuino, la inseguridad, la pobreza y la indigencia, problemas que solo tienen solución si volvemos a abrazar las ideas de la libertad", agregó el presidente electo, que se despidió de sus militantes: "Gracias por creer que se puede. Viva la libertad carajo y que Dios bendiga a los argentinos".

Luego, salió a hablar con la militancia enfervorizada, ante quien expresó: "Es un punto de inflexión para cambiar la historia y acabamos de dar vuelta la historia". "Voy a ser el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad", dijo el legislador, que estuvo acompañado por Karina Milei, su vicepresidenta electa Victoria Villarruel y su pareja, la humorista Fátima Florez. (NA)