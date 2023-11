Milei le ganó por 11 puntos a Massa y es el presidente electo de la Argentina

El candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se impuso ayer con comodidad en las elecciones nacionales de segunda vuelta sobre el postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa, y se convirtió en el jefe de Estado por los próximos cuatro años.De acuerdo a los resultados oficiales, con el 97,76 por ciento de las mesas escrutadas, Milei se alzó con el 55,76 por ciento de los votos, superando al ministro de Economía, que llegó al 44,23%.Con triunfos contundentes en Córdoba, Mendoza, San Juan y Corrientes, además de victorias en todo el país, menos en Buenos Aires, Formosa y Santiago del Estado, el diputado nacional llegará a la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre. Llamó la atención Tigre, ya que se trata del terruño de Massa: ahí fue 52,05% (128.526 votos) en favor de Milei y 47,94% (118.382) para el local.El candidato de La Libertad Avanza y presidente electo de la Argentina fue toro en rodeo ajeno: ganó con mucha holgura en la provincia de Santa Cruz, histórico bastión kirchnerista, en dónde consiguió poco más del 58% de los votos contra el 41.93% de Massa.En una jornada sin complicaciones para votar ni denuncias de irregularidades, el 76 por ciento del padrón concurrió a las urnas para definir el futuro del país, marcando un nuevo rumbo hacia el liberalismo económico.Tras el cierre de los comicios, pasadas las 18, comenzaron a conocerse los números de las mesas testigo y el optimismo empezó a crecer en el búnker de LLA ubicado en el Hotel Libertador del centro porteño.En contrapartida, en el comando de campaña de Unión por la Patria crecía el desencanto y en los rostros de los presentes y de la militancia se veía la decepción.Pasadas las 20, el candidato del oficialismo apareció en el escenario del búnker junto a su compañero de fórmula, Agustín Rossi, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y otros dirigentes del espacio. "Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo porque es el nuevo Presidente", afirmó Massa al reconocer la derrota.En un breve mensaje, el ministro de Economía subrayó que "termina una etapa" en su vida política y precisó que seguramente la vida le depare "otras tareas y otras responsabilidades". "Pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional, el federalismo, como valores centrales de la Argentina. Había dos caminos. Claramente nosotros elegimos el camino de la defensa del sistema de seguridad en manos del Estado. Elegimos promover y defender a lo largo de la campaña el camino de la defensa de la educación y la salud pública como valores centrales", resaltó Massa.Poco después, comenzaron a difundirse los primeros resultados oficiales, cuando ya la victoria de Milei era irreversible. Luego fue el turno del presidente electo, que subió al escenario presentado por su hermana, Javier Milei. "Hoy comienza el fin de la decadencia argentina", enfatizó el mandatario nacional electo al festejar en su búnker."Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita nos dirigimos rápido a la peor crisis", enfatizó el libertario, y aclaró que "no hay lugar para gradualismo" a partir de su asunción el 10 de diciembre.A la vez, agradeció el apoyo del ex presidente Mauricio Macri y de la ex candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, quienes -según destacó- "desinteresadamente pusieron el cuerpo" a la campaña de cara al balotaje."Mañana desde primera hora de la mañana nos vamos a poner a trabajar para el 10 de diciembre darle soluciones a los argentinos", aseguró Milei, que le hizo un pedido de "responsabilidad" al gobierno nacional."Al Gobierno queremos pedirle que sea responsable, que entienda que ha llegado una nueva Argentina y que actúen en consecuencia. Que se hagan cargo hasta el final del mandato del 10 de diciembre", sostuvo el diputado nacional. La afirmación fue interpretada como una respuesta a Massa, quien momentos antes había declarado que desde este lunes "la responsabilidad la tarea, de dar certezas, de transmitir garantía sobre el funcionamiento político, social y económico, es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo y esperamos que así lo haga”.El libertario, que ingresó formalmente a la política en 2021 cuando fue elegido como diputado nacional por primera vez, asumirá como Presidente el próximo 10 de diciembre, junto a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, como vicepresidenta.CUMBRE CON MACRIY CON BULLRICHMilei se reunió anoche con el ex mandatario Mauricio Macri y la ex candidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich en el Hotel Libertador tras la contundente victoria en el balotaje. El ex jefe de Estado se acercó al comando de campaña para felicitar al libertario, al igual que su ex ministra de Seguridad, quienes se mostraron muy conformes con el triunfo de La Libertad Avanza sobre el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.Milei y Macri fortalecieron la alianza que entablaron tras la primera vuelta en los últimos días y ya hablan de un nuevo espacio que combina las ideas del "cambio y la libertad". De hecho, entre los cánticos de la noche en el búnker de LLA sobresalió el clásico macrista "Sí se puede, sí se puede".Por estas horas se esperan definiciones sobre lo que podría ser la integración de dirigentes cercanos a Macri en el futuro Gabinete del libertario. Incluso, Bullrich sonaba como uno de los posibles nombres que tendrían un espacio en la nueva composición del gobierno.Por otro lado, los libertarios y el PRO más cercano a Macri también tendrían una fuerte interacción en el Congreso Nacional para hacer fuerza por los proyectos que tiene pensado presentar el flamante presidente electo en los próximos días para apuntalar su plan económico. (NA)