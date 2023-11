Perotti: "vamos a entregar una provincia mucho mejor de la que hemos recibido"

En el marco de las elecciones presidenciales de este domingo, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, asistió a sufragar en la Escuela Primaria N° 476, "J.B Alberdi" de Rafaela. En la oportunidad, el gobernador mencionó, en el contacto que mantuvo con la prensa local en horas de la mañana, que “en toda la provincia se están desarrollando los comicios con total normalidad, con buen tiempo y esperamos tener los resultados lo antes posible ya que va a ser una elección rápida en el conteo. Es decir, va a haber información temprana".

Sobre que pasaría sobre los resultados de la elección, el mandatario rafaelino expresó que "ojalá pueda ganar Massa, porque creo en un proyecto de unidad nacional. Lo veo más que necesario en 40 años de democracia, donde se debe consolidar la respuesta a dificultades serias y superarlas siempre es más fácil. Cualquiera de las situaciones adversas, complicadas que se tienen en la vida se resuelven de la mejor manera si se hace juntos. Solo siempre cuesta más". Del mismo modo, Perotti destacó que “las expectativas que uno trae son las de una Argentina de unidad nacional, una Argentina que ponga lo mejor de sí para superar esta coyuntura difícil y no dejar de desaprovechar ninguna oportunidad más de las buenas que tiene a futuro”.

Por otro lado, sobre la variable que tendría en cuenta la población a la hora de votar, el gobernador acotó que "la veremos hoy -por ayer-. Lo que hasta aquí se da es que se privilegia una acción de convocatoria a la unidad nacional o algo más disruptivo. Creo que la real instancia de cambio se da en que alguien pueda estar convocando y sentando a su lado en el gobierno a alguien de otro partido. Y eso es lo que tiene que marcar una instancia diferente en la Argentina. Trabajar y construir con el que piensa distinto a favor del pueblo. A favor de las necesidades de coyuntura que hay que superar. Y uno es muy optimista en el futuro de la Argentina. Siempre y cuando estemos tirando todos para el mismo lado. Y creo que esa opción se materializa con la unidad nacional. Quedan 20 días de gobierno que no van a ser fáciles tampoco, porque está lo que depende del resultado electoral. Y todas las variables económicas que están cargadas de incertidumbre".

En este sentido, sobre sus últimos días como gobernador, Perotti valoró que “vamos a entregar una provincia mucho mejor que la que recibimos y el deseo que el próximo gobernador entregue una mucho mejor porque esa es la forma en la que se crece. Y el deseo que en Santa Fe, el próximo gobernador, entregue una mucho mejor. Es la forma en la que se crece. La comunidad ve que gobierno tras gobierno va mejorando su situación, y eso afirma no solamente la institucionalidad, afirma la pertenencia a la provincia. Hemos planteado en el inicio de sesiones en mayo que la provincia estaba ya impactada muy fuerte por la sequía. Los últimos meses del 2022 estaban marcando una caída importante de recursos y eso se materializó ya en el primer trimestre. Esperemos que este año las condiciones al menos ya están planteadas distintas. No tenemos la excepcional campaña de trigo, pero los rindes iniciales van marcando entre 20 y 30 quintales, el año pasado tuvimos cero. Y creo que esto va moldeando un perfil de año distinto para todos, para toda la cadena, pero tan particularmente para la recaudación propia. Esos son los factores que puede manejar la provincia en sus recursos. Nosotros creemos que vamos a estar en plenas condiciones de dejar los recursos para poder pagar los sueldos y para poder pagar el aguinaldo. Que sin duda hay instancias en varios frentes que estarán dentro de los plazos previsibles para la deuda con proveedores, con contratistas del Estado, tratando de estar dentro de las cadenas de la actividad económica. Y que se den las condiciones que se nos han presentado con la caída de recursos de la sequía, el mejor escenario financiero posible".

Por último, Perotti habló de lo que sucederá con los salarios de los empleados públicos y los docentes a partir de diciembre. "Nosotros vamos a cumplir con lo que tenemos acordado y que ha permitido durante todo el año llevar adelante las correcciones necesarias para el pago y los ajustes de forma definitiva. Todo nuestro mandato estaba calzado en esa situación y así se va a estar liquidando los sueldos hasta la última instancia que nos corresponda a nosotros. Luego vendrá sin duda la discusión como hemos tenido nosotros en el inicio del gobierno entrante reuniéndose con los gremios, generando su instancia de comunicación y paritaria para el inicio del año lectivo correspondiente. Sin duda que allí habrá una impronta diferente en saber cuáles son las perspectivas nacionales, qué es lo que el próximo presidente ya esté definiendo a partir del 10 de diciembre. Seguramente ese será un dato que el nuevo gobierno tendrá en la mesa de negociaciones con cada uno de los gremios estatales y de los gremios docentes".