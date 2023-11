Santa Fe sigue marcando hitos: se incorporan nuevos talentos a la Economía del Conocimiento

La secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia, Marina Baima, participó de la entrega de las tarjetas de “Argentina Programa 4.0”, iniciativa del Ministerio de Economía de la Nación, a beneficiarias y beneficiarios de la ciudad de Rosario, quienes accederán a un ANR para la compra de una computadora para comenzar a programar.

En la actividad, realizada en Zona I del Polo Tecnológico de Rosario, fue el marco del conversatorio sobre el sector IT: “Experiencias y Oportunidades”, donde se compartieron experiencias de las y los jóvenes que formaron parte del programa junto a empresas destacadas del sector IT de Rosario y la región para conocer las oportunidades y potencialidades que ofrecen.

Al respecto, Baima sostuvo: “Nuestra provincia y nuestro país necesitan desarrollar todo su potencial productivo, trabajar con las y los emprendedores, las startups y la economía del conocimiento es una de las claves para lograrlo. Pero para eso, tenemos que trabajar junto a todas las personas que quieran sumarse a esta industria del conocimiento, los más jóvenes, pero también aquellos que arriesgan en este sector”, agregó la funcionaria.

“Estamos acompañando el surgimiento muy fuerte de este sector que, junto al Ministerio de Economía, la Agencia Nacional de I+D+i y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; y esto es porque estamos convencidos que, en los próximos años, este sector será el mayor generador de divisas y empleo”, continuó Baima.

Desde la Secretaría de Educación de la Nación se financiaron, solo en ANRs, unos 107 proyectos por $725.000.000; hay 87 empresas inscriptas en la Ley que aporta beneficios que impactan en 1.835. millones de pesos en beneficios. “Eso es creer en lo público-privado, no dudar en alentar al sector con incentivos”, aseveró la secretaria de Ciencia y Tecnología.

Y finalizó: “Además, lo que se entrega hoy esta herramienta, estas más de 300 computadoras que se entregaron en Santa Fe en este mes y se suman a las entregadas en años anteriores, gracias a los esfuerzos de nuestra gente que se ha formado y ha puesto el esfuerzo en terminar este ciclo, serán los que se sumen a brindar sus servicios, a desarrollar emprendimientos propios en un sector donde Santa Fe y la Argentina tienen posibilidades enormes”.



MANO DE OBRA DE JERARQUÍA

Por su parte, el senador nacional Marcelo Lewandowski afirmó: “celebramos este tipo de herramientas gratuitas de parte del Estado porque es la posibilidad de generar mano de obra de jerarquía, una capacitación que les permita a estos jóvenes no solamente crecer sino también al resto de la sociedad. Por eso nosotros lo vemos tan importante que desde el Estado pueda traducirse esta necesidad, trabajando con el privado para hacer realidad esas transformaciones que hacen falta”.

De la actividad participó también Ignacio Sanseovich, presidente del Polo Tecnológico Rosario; Anselmo Valenzuela, fundador y capacitador en la red de formadores IT Pakova Testing; Selene Danyluk, estudiante de la Universidad Tecnológica Nacional y participante del programa Argentina Programa 4.0; y Diego Díaz, programador y coordinador de capacitación en oficios IT de la red nahual y argentina programa.

En Santa Fe, el sector de la Economía del Conocimiento cuenta con 3.102 establecimientos que generan servicios basados en el conocimiento y dan empleo formal a 25.000 personas, entre los cuales se destacan principalmente las actividades relacionadas a servicios de software e informática, servicios profesionales, biotecnología e industria 4.0.

La provincia cuenta con un régimen provincial de promoción de la Economía del Conocimiento que adhiere a la Ley Nacional N° 27.570 y ya hay cerca de 90 empresas, el cual establece a partir de la creación en 2022 del Registro Provincial de Beneficiarios de la Economía del Conocimiento (REdC) la estabilidad fiscal y exenciones impositivas por el período de 10 años a aquellas empresas del sector que cumplan con los requisitos establecidos en el Decreto N° 181/22.

En la actualidad, el REdC comprende, en su mayoría empresas del sector del servicio de software e informática. Sin embargo, cada vez es mayor el número de empresas del sector biotecnológico que solicitan su ingreso. Un sector que se encuentra en constante crecimiento, en el que Santa Fe se destaca a nivel regional con más de 70 empresas y startups mapeadas que hoy exportan sus productos a más de 80 mercados.

Argentina Programa 4.0

El programa cuenta con 649.000 inscriptos de todo el país en 46 unidades académicas, de los cuales 41.500 inscriptos son de Santa Fe. Hay 85.000 cursantes de todo el país, de los cuales 7.000 cursantes se radican en nuestra provincia de Santa Fe. Ya obtuvieron su certificado 105.000 personas de todo el país (33,14% mujeres), 8.400 de Santa Fe (32,45% mujeres).

Se trata de un programa nacional y federal que tiene como objetivo capacitar a personas en lenguajes y conocimientos sobre programación, testing y habilidades digitales para potenciar la empleabilidad en el sector del software y la tecnología. El programa es impulsado por el Ministerio de Economía de la Nación con apoyo de un consejo consultivo especializado y tiene como principales objetivos:

Capacitar a más de 70 mil personas en el transcurso de un año para que adquieran conocimientos y herramientas relacionadas a la industria del software y promover su inserción laboral en el sector. Articular las necesidades del mercado con la formación de más personas en tecnología y generar valor agregado a los sectores industriales tradicionales y no tradicionales.



NODOS DE LA ECONOMÍA

DEL CONOCIMIENTO

El Programa fue creado por la Secretaría de Economía del Conocimiento de la Nación y tiene como objetivo invertir en 4 tipos de proyectos de creación y fortalecimiento de nodos regionales, asociativo; financiar equipamiento tecnológico destinados a resolver necesidades o demandas expresamente manifestadas; facilitar a las PyMEs (calidad, investigación y desarrollo, capacitaciones y exportaciones) o bien crear nuevos nodos o de consolidación de nodos preexistentes mediante la elaboración de planes estratégicos, planes de negocios, contratación de un gerente u obra civil para sede de clústers de Economía del Conocimiento.

Se financiaron en todo el país 97 proyectos por un total de $1.868.053.732. Mientras que, en la provincia de Santa Fe, se financiaron 7 nodos por un total de $181.352.567. En el marco del programa, los proyectos que resultaron seleccionados de la provincia fueron los de Municipalidad de Cañada de Gómez, Municipalidad de Rosario, Comuna de Llambi Campbell, Grupo Polo Tecnológico Rosario, Universidad Nacional del Litoral y Parque Tecnológico del Litoral Centro.

Estos nodos representan una coinversión con otros instrumentos impulsados por la provincia de Santa Fe pensados para acelerar el desarrollo de tecnologías y la incubación empresas basadas en el conocimiento, a través de los cuales se financiaron más de 15 proyectos cofinanciamiento del tesoro provincial, haciendo foco en potenciar las capacidades y los resultados del ecosistema.