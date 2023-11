Los rafaelinos salieron a las calles a celebrar la victoria del león Milei

"Se siente, se siente, Milei presidente" cantaban anoche, eufóricos, muchos rafaelinos, que se volcaron en buen número al centro de la ciudad para festejar la contundente victoria del "león" Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza sobre el oficialista Sergio Massa (Unión por la Patria) en el balotaje que se desarrolló este domingo, transformándose en el nuevo presidente de los argentinos a partir del próximo 10 de diciembre.

Una caravana enorme de autos, con sus bocinas a pleno, motociclistas y muchos a pie se autoconvocaron en las calles del microcentro, alrededor de las 20:30, girando alrededor de la avenida Santa Fe para celebrar este cambio de gobierno que estaban esperando, desde hace ya mucho tiempo. Indudablemente, tras años de dificultades económicas y en medio de una crisis con una inflación de casi el 140%, el desencanto de muchos rafaelinos y argentinos se hizo saber, nuevamente y tal como aconteció en las PASO, en las urnas, con los partidos tradicionales llevó al triunfo este domingo del recién llegado a la política, que triunfó con propuestas disruptivas en el plano económico así como su estilo agresivo y declaraciones polémicas. Y algo más o menos similar se pudo observar en las redes sociales, con muchas historias reaccionando en favor de Milei y varios memes en contra del candidato derrotado.



SENSACIONES ENCONTRADAS

Indudablemente, mucha gente fue a votar ayer, en modo balotaje, con angustia, dudas, desazón, desesperanza, ansiedad o exceso de futuro, tristeza, frustración, pesimismo, falta de confianza, impotencia, incertidumbre porque esta crisis viene de hace muchos años, inseguridad, indecisión o indefinición, como nunca antes había acontecido en 40 años de democracia, aunque algunos también lo hicieron con cierta expectativa y esperanza. Eso es lo que se pudo observar en los ingresos a las escuelas rafaelinas, con muchas emociones y sentimientos encontrados como ciudadanos argentinos, donde una palabra cambiaba la mirada de lo que estuvimos viendo, cambiando la emoción. Aunque dio también la sensación de que Milei se quedó con los votos de los indecisos, según la opinión de la gente, y que otros tantos cambiaron de color político respecto a las generales. "Esto es como un incendio, donde los bomberos van con una manguera con kerosene, no hay bombero que maneje una manguera con agua", nos comentó con cierto enojo una vecina. "Massa por ahora es la mejor opción", afirmó otra señora. "Ninguno de los dos, no hay uno como la gente, no le creo más a los políticos. Es como una obra de teatro, es todo mentira, aunque es una realidad", opinó un ciudadano de alrededor de 50 años. "Lo único que puedo decir es que la Argentina necesita un cambio rotundo", expresó un joven.

En definitiva, fue una suma de todas las angustias, no sólo por lo que pasamos en un año larguísimo y en donde los rafaelinos tuvimos que ir a votar 5 veces, sino lo que nos espera a partir de este domingo, porque no sabemos si va a ser angustia o alegría, por el solo hecho de que no tenemos, mirando hacia adelante, la certeza de lo que va a pasar en Argentina según el nuevo presidente electo, aunque lo que sí es cierto y concreto que empieza una nueva Argentina, y que era lo que muchos anhelaban.



76% DE PARTICIPACIÓN DEL PADRÓN

Mientras tanto, la quinta jornada electoral de este domingo en Rafaela, en lo que fue este segundo balotaje histórico en cuanto a la elección del futuro presidente de los argentinos, transcurrió de manera normal más allá de algunos robos o rotura de boletas, algo típico en esta clase de actos, donde acompañó nuevamente el clima en esta ocasión, a diferencia de las elecciones anteriores donde la lluvia había sido la gran protagonista.

En este sentido, la concurrencia en las urnas de los rafaelinos fue del 76% del padrón electoral, reflejando una muy buena participación más allá de que no fue la misma de años anteriores. En tanto, dentro del departamento Castellanos la concurrencia a las urnas registró un 80%, una cifra que estuvo por encima de las elecciones anteriores, recordando que en las elecciones generales el nivel de participación fue del 74%.



DOLOR Y DECEPCIÓN

EN EL BÚNKER DEL PJ

Mientras tanto, a diferencia de lo que sucedía en las arterias céntricas, en el búnker del partido justicialista de Rafaela reinaron varias caras largas y una profunda tristeza, como no podía ser de otra manera, donde el clima era de poco optimismo con los primeros números que llegaban. Una de las que estuvo presente en la sede de Bv. Lehmann fue Valeria Soltermam, concejal oficialista del Frente de Todos, quien le contó a este Diario, con tono de cierta pena por lo sucedido en las urnas, que "claramente no es el resultado deseado, reivindicamos la democracia pero nosotros somos muy respetuosos con el voto de la gente. En mi caso, me pongo a disposición de las autoridades nacionales y celebro la jornada electoral que tuvimos este domingo en Rafaela, con un padrón electoral del 70%. En mi caso, me tocó fiscalizar en la escuela 25 de Mayo y la verdad que tanto las autoridades como directivos y fiscales fueron todos muy respetuosos, se hizo un gran trabajo y por suerte el acto eleccionario transcurrió con total normalidad. Ahora no queda otra que sostener las convicciones, tal como lo hice desde el inicio de mi gestión, y es lo que intento día a día, sin perder el vínculo con la gente, y muy comprometida con la actividad legislativa. Eso es lo más importante, poder trabajar con quien sea por una ciudad mejor. Y en cuanto al proyecto político, habrá que hacer un análisis muy profundo de todo lo que ha dejado este 2023 en materia electoral, repensarnos y construir hacia adelante".