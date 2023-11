Cerca de 30 mil personas celebraron los 450 años de Santa Fe Capital

Finalmente llegó el día. Luego de la suspensión por las intensas lluvias registradas el miércoles, Santa Fe Capital celebró 450 años en su escenario natural icónico: la Costanera Oeste, con el Faro, el Puente Colgante y la laguna de fondo. Fue una fiesta popular en la que no faltaron la música ni el arte, con el eje puesto en la historia de la ciudad.

En ese contexto, el intendente Jatón expresó que “ya tenemos 450 años, no es poco, y esto merece reflexionar sobre muchas cosas: nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. En ese sentido, afirmó que “queríamos venir todos a un espacio público como la costanera que tanto amamos, juntarnos, escucharnos y decirnos. Y además, poder entregar un reconocimiento como el bernegal, a aquellos que se han destacado durante mucho tiempo en la ciudad de Santa Fe”.

Todo comenzó al atardecer, con el Coro Municipal, que desplegó un cancionero popular bien local, compuesto por temas icónicos del acervo cultural santafesino. La formación se llevó los aplausos de las cerca de 30 mil personas que presenciaron la actuación.

Después llegó el reconocimiento a 32 instituciones con sede en la ciudad que fueron protagonistas de la historia santafesina. Uno a uno, sus representantes fueron subiendo al escenario a recibir un reconocimiento a una vida entera destinada al trabajo por la sociedad: realizado por el taller de Cerámica de La Guardia, se trata de una réplica de un bernegal, un elemento que los habitantes originarios de Santa Fe usaban como mate.

Posteriormente, el grupo Constructores del fuego dejó su performance “Antes del principio”. Utilizando como escenario natural a la Costanera, el colectivo de artistas reconstruyó la historia de la ciudad desde sus comienzos en un ejercicio multidisciplinar rescatando el sentido transformador y purificador del fuego pero actualizado al lenguaje contemporáneo.

A continuación, artistas santafesinos rindieron homenaje a aquellos músicos y esas canciones que forman parte del acervo cultural local. Más de 25 intérpretes locales se dieron cita para celebrar a quienes se inspiraron en Santa Fe para llevar sus letras y sus melodías por todo el mundo. Así se organizaron bloques por género: el reggae, el rock, el folklore, infantil y la cumbia tuvieron sus referentes en un espectáculo que disfrutaron vecinos y vecinas de todas las edades.

Para finalizar se desplegó un show de fuegos artificiales que pintó el cielo de colores otorgando matices únicos a una noche que se recordará por siempre.



Noche de emociones

El secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad, Paulo Ricci, comentó que “el festejo fue organizado para decir que tenemos un poco más de 450 años e invitamos a artistas santafesinos para homenajear a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestra identidad. Disfrutamos de un espectáculo performático que habla de lo que somos, de lo que fuimos, de los que estaban aquí antes que llegaran los españoles y de la mímesis entre distintas culturas de las que somos todos herederos y herederas”, indicó.

Luego relató que hubo “un homenaje a nuestra cultura, a nuestra música, a nuestra gran historia cultural que hemos honrado durante todos estos cuatro años, poniendo muy en valor la cultura santafesina y revitalizándola como hace muchos años no se hacía”.

En alusión a la iniciativa, aseguró que el objetivo principal es “poner en valor y señalar una vez más algo que nos parece importante decir y no nos cansamos de repetir: Santa Fe es una capital cultural de la Argentina y de Latinoamérica”.



La santafesinidad

Lucia Dominga Molina es representante de la Casa de la Cultura Indo-Afro-Americana y fue distinguida por su militancia y aporte cultural durante muchos años: “Este reconocimiento nos lo merecemos porque somos preexistentes a la Nación Argentina. Nos trajeron cuando vinieron a fundar Santa Fe y nosotros estamos trabajando mucho para la visibilización”.

En esa línea, expresó que “hace mucho tiempo lo hacemos a través de la palabra porque tenemos programas de radio, una biblioteca muy importante y dictamos talleres para recrear, por ejemplo el candombe, los tambores y los bailes”.

Cesar Andino fue una de las figuras musicales de la noche. Como líder del mítico grupo de rock Cabezones, expresó lo que significa para él la capital provincial: “Santa Fe es amor, es pasión por el fútbol, amor por la gente y por los barrios”.

“Cuando tuve la suerte de recorrer el país de punta a punta, lógicamente yo sabía que es mi ciudad, pero también uno la ve críticamente y siempre tratamos de sumar y de dejarla bien en todos lados. Cabezones es una banda de rock de la ciudad de Santa Fe y lo primero que sale es eso”, relató.

En cuanto a su presentación en los festejos, el artista aseguró que “lo hicimos por nosotros, por la ciudad y por todas las bandas de rock de Santa Fe, de amigos y conocidos. Tocar una canción hecha por nosotros en estos 450 años es demasiada emoción para nosotros”, reconoció.

El evento fue organizado por la Municipalidad junto al Gobierno de la provincia; con invitación de Jerárquicos Salud y el Banco Santa Fe; y el acompañamiento de ADER, Cerveza Santa Fe, Puerto Santa Fe, Concejo Municipal, Casino Santa Fe, Sancor Seguros y Brew Pub.