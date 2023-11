Djokovic demolió a Sinner y suma récords

Un inapelable Novak Djokovic no tuvo piedad ante Jannik Sinner y venció en sets corridos al italiano para coronarse campeón del ATP Finals 2023 en Turín, Italia. Sin fisuras, contundente y muy preciso, el serbio número 1 del mundo se tomó revancha luego de la derrota del pasado martes en el primer partido de la fase de grupos de este certamen y superó al italiano por un contundente doble 6-3, en 1 hora y 44 minutos de juego.

Así, no sólo festejó por segundo año consecutivo en el torneo de maestros, sino que ahora también dejó atrás a Roger Federer para convertirse en el máximo ganador de este certamen, con 7 consagraciones.

De esta manera, Djokovic coronó un año casi perfecto, donde sólo le faltó Wimbledon para lograr un histórico Grand Slam. Porque además del título en el Masters 2023, se consagró en el Australia Open, Roland Garros y el US Open. Y para completar la vitrina de este año, también conquistó el Masters 1000 de Cincinnati, el de París y el ATP 250 de Adelaida.

"Fue una de las mejores temporadas que he tenido. Estoy orgulloso de mi nivel en los últimos días. Tanto Alcaraz y Sinner estaban jugando muy muy bien", aseguró Djokovic, quien, a sus 36 años, dejó en el camino a dos jóvenes de 20 y 22, respectivamente, para conseguir su 98º título.



ZEBALLOS SUBCAMPEÓN

Horacio Zeballos y Marcel Granollers (9° y 10° del ranking ATP) concluyeron la temporada disputando la gran final de las ATP Finals en Turín. Del otro lado, Rajeev Ram y Joe Salisbury (11° y 12°) mostraron su categoría como maestros reinantes llevándose el campeonato por 6-3 y 6-4 después de una hora y ocho minutos de partido. El argentino hizo historia como el primero de su país en clasificarse a la definición de la categoría.