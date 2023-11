Ben Hur se pone al día y busca el primer triunfo

Comienza en la cancha el segundo ciclo como entrenador de Gustavo Barraza al frente de Ben Hur. Este lunes, el Lobo se pondrá al día en el Regional Amateur 2023/24 visitando a 9 de Julio de Arocena, en el encuentro de la primera fecha de la Zona 7 da la Región Litoral Sur, que fuera suspendido el 29 de octubre. El encuentro comenzará a las 17, recordando que el árbitro designado en la ocasión fue Luciano Tibolla, de Alcorta, quien en esa oportunidad resolvió suspender el cotejo por no tener garantías del operativo policial al detectar la presencia de hinchas visitantes en la cancha, lo cual está prohibido en este certamen.

Después de ese fallido estreno, la BH empató 0 a 0 con Juventud de Esperanza y 1 a 1 con Argentino de Franck, y en el medio perdió la final del Absoluto de Liga Rafaelina (0-2) de local ante Sportivo Norte. Esos resultados negativos motivaron la conclusión para el ciclo de Rolando Carlen y la llegada de un ídolo de la institución en su paso como jugador, y que en el anterior paso como DT llegó a la final del viejo Federal B perdiendo ante Mandiyú de Corrientes, en 2016.

Sin dudas, Ben Hur está obligado a ganar los cuatro partidos que le quedan de esta primera fase debido al buen comienzo de Juventud de Esperanza, que acumula ya 7 puntos sobre 9 disputados, mientras que el Lobo está tercero con 2. El primer desafío de Barraza será encontrar rápidamente una formación estable que saque los puntos necesarios, mientras va buscando el rendimiento esperado por su gente, que vio cómo llegaron muchos jugadores que hasta el momento no rindieron de cara al principal objetivo de la temporada.

Hoy, a priori, el panorama no debería ser tan complicado. El conjunto de Arocena viene de perder 7 a 0 ante Juventud en su última presentación.