Femenino: Atlético en la final de Copa Federación

En la tarde del sábado, en la cancha principal del predio "Tito" Bartomioli, el primer equipo Femenino de Atlético recibió a Defensores de la Costa de Avellaneda, en partido válido por la vuelta de las semifinales de la Copa Federación de la provincia. Luego de la derrota por 2 a 0 en condición de visitante, las dirigidas por Juan Wabeke no dejaron dudas y golearon por 4 a 0 para clasificar a la final del torneo.

Superiores desde el minuto inicial, las chicas cerraron el primer tiempo con un 3 a 0 gracias a un doblete de Emilse Albornos y el restante de Eliana López, quien en el complemento de penal selló el resultado final.



Atlético 4 (4) - Defensores de la Costa 0 (2)

Cancha: Predio "Tito" Bartomioli.

Árbitro: Angelo Trucco.

Atlético: Josefina Mila; Estefanía Gaggi, Micaela Moreyra, Micaela Chiessa (69' Natalia Calim), Sabrina Jalil, Natalí Pérez (74' Sahira García), Maia Vera (41' Ariadna Maidana), Camila Juárez (69' Rocío Albornoz), Emilse Albornoz, Eliana López y Aylen Martínez (55' Micaela Díaz). DT: Juan Wabeke. Suplentes: Milena Vera.

Defensores: FLorencia Franzoi; Agustina Baroni, Ariana Benítez, Tamara Molina, Luisiana Acosta (76' Lucía Maidana), Daiana Ruda, Daiana Ortíz, Eliana Barbona (70' María José Arnold), Aldana Silvestri, Brisa Sandoval y Yamila Aquino. DT: Claudia Ruda. Suplentes: Claudia Molina.

Goles: 7' y 10' Emilse Albornos (AR); 35' y 68' -p- Eliana López (AR).



POR LIGA RAFAELINA

Este lunes está programada una nueva fecha del torneo Clausura con este detalle: Cancha: Quilmes, a partir de las 10.00 hs: Sub 14: 9 de Julio vs. Bochófilo Bochazo y Atlético de Rafaela vs. Argentino de Humberto.

Primera: Deportivo Susana Blanco vs. Atlético de Rafaela y Deportivo Susana Verde vs. Libertad de Sunchales.